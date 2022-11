“Mike no es el estereotipo de entrenador en jefe”, dijo el mariscal de campo Tua Tagovailoa. “Él no es un gritón. Él no es un gritón. Si te equivocas en una jugada, no eres el peor jugador del mundo. ¿Por qué te equivocaste en esa jugada? ¿Cómo podemos ayudarte a arreglar eso?’”.

McDaniel mostró su optimismo durante una conversación temprana con Tagovailoa, cuando el entrenador de primer año prometió sacar "grandeza" del joven mariscal de campo de los Dolphins.

La temporada anterior, los Dolphins estaban tratando de cambiar por el entonces mariscal de campo de Houston, Deshaun Watson, y tuvieron conversaciones que la NFL luego consideró "inadmisibles" para traer a Tom Brady a Miami. Venían de una temporada 2021 de montaña rusa en la que perdieron siete juegos seguidos y luego ganaron siete seguidos.

mcdaniel.jpg Mike McDaniel marca un rápido impacto con los Dolphins. Nicolás Tapia

Ahora, McDaniel está cumpliendo sus primeras palabras, y él y Tagovailoa se están alimentando el uno al otro. Tagovailoa ha comprado el sistema de McDaniel y está teniendo su mejor temporada como profesional.

Como resultado, los Dolphins saldrán de su semana de descanso con marca de 7-3, liderando la AFC Este y con una oportunidad legítima de hacer una carrera profunda en los playoffs. Miami tiene victorias sobre Nueva Inglaterra, Baltimore y Buffalo mientras se prepara para una racha de cuatro de seis juegos contra equipos por encima de .500.

Tagovailoa lidera la NFL en rating de pasador (118.4) y ha lanzado para 2,265 yardas y 18 TD con tres intercepciones. Miami tiene marca de 7-0 en juegos que Tagovailoa ha finalizado, tiene la tercera mejor ofensiva aérea y es el primero en yardas por intento de pase (8.28).

La precisión de Tagovailoa en balones profundos también mejoró. Pasó de completar el 42,3 % de los pases que recorrieron al menos 10 yardas aéreas en sus dos primeras temporadas a completar el 68,7 % de esos pases en 2022, según Next Gen Stats.

Lanzar el balón a Tyreek Hill, el líder en yardas por recepción de la NFL, obviamente ayuda. Pero igual de importante, Tagovailoa tiene más apoyo y aliento del que ha tenido desde que fue reclutado de Alabama en 2020.

“Me sentí apoyado desde el momento en que llegó Mike”, dijo Tagovailoa a principios de este mes, un día después de que Miami canjeara su única selección de primera ronda de 2023 para adquirir al cazamariscales Bradley Chubb de Denver, una señal de su confianza en su señalador. .

Desde que regresó de una conmoción cerebral en la Semana 7, Tagovailoa tiene 1,230 yardas por aire, 10 TD y ninguna intercepción.

McDaniel está entre los favoritos para Entrenador del Año, y los Dolphins tienen las octavas mejores probabilidades de ganar el Super Bowl.

“Es un hombre del pueblo”, dijo Tagovailoa sobre McDaniel después de la victoria de Miami 39-17 sobre Cleveland. “No tiene ego, no tiene ego hacia lo que cree que está bien o mal. Pero, de nuevo, es 'nuestro equipo' es lo que te dirá. Creo que el hecho de que sea él mismo es realmente lo que nos ayuda a ser capaces de ser nosotros mismos también. No tenemos que ser alguien que no somos”.

McDaniel dijo que la colocación de la pelota y la eficiencia de Tagovailoa han hecho que sea fácil ser agresivo en sus jugadas, y agregó que Tagovailoa ve bien el campo y ejerce presión sobre las defensas con su capacidad para moverse a través de sus progresiones.

Pero lo que más ha enorgullecido a McDaniel es la mayor confianza de Tagovailoa, algo en lo que quería que su mariscal de campo trabajara a principios de esta temporada.

“Realmente se ha metido en su propia piel en lo que respecta a ser un líder en la posición de mariscal de campo”, dijo McDaniel. “Los muchachos se están reuniendo a su alrededor. Está exigiendo un estándar y manteniéndose a sí mismo en un estándar tremendamente alto”.