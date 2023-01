Tagovailoa está fuera desde que sufrió una conmoción cerebral en la derrota de la Semana 16 ante Green Bay. Bridgewater, quien fue titular en la derrota de la semana pasada ante New England, se lesionó el dedo y no pudo terminar el partido.

tuadolphins.jpg El mariscal de campo de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa (1), apunta el balón durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Cleveland Browns, el domingo 13 de noviembre de 2022 en Miami Gardens, Florida AP /Lynne Sladky

El entrenador Mike McDaniel no nombró a un titular para el crucial final de la temporada regular del domingo, en el que los Dolphins podrían llegar a los playoffs con una victoria sobre los New York Jets. Miami también necesitaría que New England perdiera ante Buffalo.

Después de comenzar la temporada 8-3, Miami perdió sus últimos cinco juegos.

McDaniel dijo que la disponibilidad de Bridgewater es incierta, lo que llevó al equipo a firmar a Glennon. Bridgewater participará en ejercicios de manejo de balón esta semana, pero aún no puede lanzar una pelota de fútbol. Tagovailoa no practicará el miércoles.

Picsart_23-01-01_21-49-39-100.jpg El mariscal de campo de los Miami Dolphins, Teddy Bridgewater (5), lanza un pase al corredor Raheem Mostert para un touchdown, antes de un golpe del tackle defensivo de los New England Patriots, Christian Barmore (90), durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL, el domingo 1 de enero. de 2023, en Foxborough, Massachusetts AP/Steven Senne

El novato Skylar Thompson ingresó al juego de la semana pasada luego de la lesión de Bridgewater y completó 12 de 21 pases para 104 yardas, un touchdown y una intercepción.

“Skylar hace lo mejor que puede, como la mayoría de los mariscales de campo, pero especialmente joven en su carrera y en el año 1 del sistema, lo hace mejor con repeticiones de práctica”, dijo McDaniel. “Y creo que vimos una muestra de eso contra Minnesota hasta que consiguió herido. Creo que tiene un componente atlético en su juego que se acerca sigilosamente a la gente porque hace la mayor parte de su trabajo en el bolsillo”.

Glennon jugó más recientemente para los Giants en 2021, comenzando cuatro juegos. Ha hecho 31 aperturas en 41 apariciones con temporadas en Tampa Bay, Chicago, Arizona, Oakland y Jacksonville.

"Es un mariscal de campo de principio a fin", dijo McDaniel, "ha pasado por múltiples sistemas, entiende lo que se necesita para que pueda hablar el idioma en un período de tiempo rápido, y creo que juega la posición agresivamente con dureza que Realmente respeto".

FUENTE: AP