Dolphins de Miami se la juegan hoy ante los Jets de Nueva York por conseguir su primera victoria

Tua Tagovailoa, número 1 de los Dolphins de Miami, lanza un pase contra los Colts de Indianápolis durante el tercer cuarto del partido en el Lucas Oil Stadium, el 7 de septiembre de 2025, en Indianápolis, Indiana.

Los Dolphins de Miami esperan cerrar el primer mes de la temporada regular de la NFL con una sonrisa, a pesar de que han tenido que conformarse con caras largas durante las primeras semanas del vigente certamen. En busca de su primer triunfo del torneo, los muchachos de Mike McDaniel concluirán una racha de tres juegos contra equipos del Este de la AFC cuando reciban a los Jets de Nueva York este lunes en el Hard Rock Stadium.

Los residentes del sur de la Florida estuvieron a una jugada de concretar triunfos en cada una de las últimas dos semanas, mientras que Nueva York tuvo ventajas tardías en el marcador frente a Pittsburgh y Tampa Bay antes de recibir una paliza a manos de Búfalo.

"No quieres estar desesperado por una victoria porque ahí es cuando en realidad comienzas a presionar", señaló el wide receiver de Miami, Malik Washington, en declaraciones recogidas por el portal oficial de la NFL.

La última vez que los Dolphins se enfrentaron al mariscal de campo de los Jets, Justin Fields, fue cuando el mismo era miembro de los Bears de Chicago en 2022. En ese juego, el estelar Tua Tagovailoa encontró a sus dos wide receivers, Tyreek Hill y Jaylen Waddle, para anotaciones en el Soldier Field, al igual que ocurrió la semana pasada en Búfalo.

Hill y Waddle han disfrutado de grandes jornadas contra el rival divisional. El dúo ha cosechado 75 recepciones para 838 yardas ante los Jets.

Baja sensible y esperado debut

Nueva York no contará con su linebacker estelar Quincy Williams, quien se lastimó uno de sus hombros en el choque contra Tampa Bay y fue colocado en la reserva de lesionados.

Del otro lado, se espera que Darren Waller haga su estreno con los Dolphins, luego de que el equipo adquiriera sus servicios en un canje en julio.

Pese al pálido arranque de Miami y a las constantes críticas de los aficionados del club, el entrenador McDaniel parece estar ratificado como el líder del combinado por el futuro cercano, según un reporte reciente de NFL Network. Los Dolphins vienen de una decepcionante campaña en 2024, en la que se quedaron fuera de los playoffs.