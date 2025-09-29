lunes 29  de  septiembre 2025
FÚTBOL AMERICANO

Dolphins de Miami se la juegan hoy ante los Jets de Nueva York por conseguir su primera victoria

Tras un pésimo inicio de temporada, los Dolphins de Miami intentarán enderezar el rumbo cuando reciban a los Jets de Nueva York en el "Monday Night Football"

Tua Tagovailoa, número 1 de los Dolphins de Miami, lanza un pase contra los Colts de Indianápolis durante el tercer cuarto del partido en el Lucas Oil Stadium, el 7 de septiembre de 2025, en Indianápolis, Indiana.&nbsp;

Tua Tagovailoa, número 1 de los Dolphins de Miami, lanza un pase contra los Colts de Indianápolis durante el tercer cuarto del partido en el Lucas Oil Stadium, el 7 de septiembre de 2025, en Indianápolis, Indiana. 

Hickey / Getty Images / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Los Dolphins de Miami esperan cerrar el primer mes de la temporada regular de la NFL con una sonrisa, a pesar de que han tenido que conformarse con caras largas durante las primeras semanas del vigente certamen. En busca de su primer triunfo del torneo, los muchachos de Mike McDaniel concluirán una racha de tres juegos contra equipos del Este de la AFC cuando reciban a los Jets de Nueva York este lunes en el Hard Rock Stadium.

Los residentes del sur de la Florida estuvieron a una jugada de concretar triunfos en cada una de las últimas dos semanas, mientras que Nueva York tuvo ventajas tardías en el marcador frente a Pittsburgh y Tampa Bay antes de recibir una paliza a manos de Búfalo.

Lee además
El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel (izquierda), se para en el campo durante un compromiso contra los Bills de Búfalo, el 3 de noviembre de 2024.
FÚTBOL AMERICANO

Fanáticos de los Dolphins comienzan a pedir la cabeza del entrenador McDaniel
TD mascota de los Miami Dolphins 
Fútbol Americano

Esta es la curiosa historia de T.D. (la mascota de los Miami Dolphins)

"No quieres estar desesperado por una victoria porque ahí es cuando en realidad comienzas a presionar", señaló el wide receiver de Miami, Malik Washington, en declaraciones recogidas por el portal oficial de la NFL.

Embed

La última vez que los Dolphins se enfrentaron al mariscal de campo de los Jets, Justin Fields, fue cuando el mismo era miembro de los Bears de Chicago en 2022. En ese juego, el estelar Tua Tagovailoa encontró a sus dos wide receivers, Tyreek Hill y Jaylen Waddle, para anotaciones en el Soldier Field, al igual que ocurrió la semana pasada en Búfalo.

Hill y Waddle han disfrutado de grandes jornadas contra el rival divisional. El dúo ha cosechado 75 recepciones para 838 yardas ante los Jets.

Baja sensible y esperado debut

Nueva York no contará con su linebacker estelar Quincy Williams, quien se lastimó uno de sus hombros en el choque contra Tampa Bay y fue colocado en la reserva de lesionados.

Del otro lado, se espera que Darren Waller haga su estreno con los Dolphins, luego de que el equipo adquiriera sus servicios en un canje en julio.

Pese al pálido arranque de Miami y a las constantes críticas de los aficionados del club, el entrenador McDaniel parece estar ratificado como el líder del combinado por el futuro cercano, según un reporte reciente de NFL Network. Los Dolphins vienen de una decepcionante campaña en 2024, en la que se quedaron fuera de los playoffs.

Temas
Te puede interesar

Dolphins vuelven a caer, ahora víctimas de los Bills y Josh Allen

Miami Dolphins en crisis: Mike McDaniel bajo presión tras inicio 0-3 en la temporada NFL 2025

Exjugador de los Dolphins lanza fuertes declaraciones sobre Tua Tagovailoa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Congreso de la Florida.
NOVEDAD LEGISLATIVA

Entran en vigor una treintena de nuevas leyes en Florida

Informe lunes 29 de septiembre de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Tormenta tropical Imelda transita por Bahamas

Policía de Grand Blanc, Michigan. video
SUCESOS

Tiroteo en iglesia de Michigan deja un muerto y varios heridos

Sede del ayuntamiento de Miami.
POLÍTICA

Elecciones en Miami, 13 candidatos compiten por la alcaldía en una reñida contienda

Adam Bravo y su hijo Nathan.
SUCESOS

Padre e hijo mueren tras violento accidente de tránsito en Miami-Dade

Te puede interesar

Congreso de la Florida.
NOVEDAD LEGISLATIVA

Entran en vigor una treintena de nuevas leyes en Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Adam Bravo y su hijo Nathan.
SUCESOS

Padre e hijo mueren tras violento accidente de tránsito en Miami-Dade

Informe lunes 29 de septiembre de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Tormenta tropical Imelda transita por Bahamas

Bad Bunny asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. video
MÚSICA

Bad Bunny se apodera del medio tiempo del Super Bowl 2026

Sede del ayuntamiento de Miami.
POLÍTICA

Elecciones en Miami, 13 candidatos compiten por la alcaldía en una reñida contienda