viernes 19  de  septiembre 2025
Dolphins vuelven a caer, ahora víctimas de los Bills y Josh Allen

Con un inspirado Josh Allen, los Bills de Búfalo se impusieron sobre los Dolphins de Miami, últimos en el Este, por marcador de 31-21 este jueves

El mariscal de campo de los Bills de Búfalo, Josh Allen (17), corre con el balón durante un partido ante los Dolphins de Miami, el 18 de septiembre de 2025.

BRYAN M. BENNETT / Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- Los Bills de Búfalo lograron su tercera victoria consecutiva en la temporada 2026 de la liga de football americano (NFL) este jueves, al vencer 31-21 a los Dolphins de Miami en el Highmark Stadium en Búfalo.

Josh Allen lanzó para 213 yardas y tres touchdowns para los Bills. Ganador del premio al Jugador Más Valioso en 2024, Allen completó 22 de sus 28 pases.

Una penalidad de Zach Sieler al entrar en contacto con el pateador en un cuarto intento, le permitió a Allen extender la secuencia y eventualmente anotar el touchdown de la victoria con un lanzamiento de 15 yardas para Khalil Shakir.

"No hay victorias morales", dijo el mariscal de campo de Miami, Tua Tagovailoa. "Debemos capitalizar cuando tenemos oportunidades, nunca es bueno perder, ganamos juntos y perdemos juntos".

Búfalo completó seis de sus once pases en tercer intento y superó a Miami en yardas totales 360 a 276.

Cuando estaba abajo en el marcador por un touchdown, Tagovailoa tomó el ovoide para los Dolphins y, aunque se acercó a la zona roja, todo terminó con una nueva intercepción en un intento de pase para Jaylen Waddle.

Sigue la crisis para Tua y compañía

Tagovailoa, quien vivió días complicados ante la presión de los medios y los malos resultados, completó 22 de 34 pases con dos touchdowns.

En los días previos a este enfrentamiento, el mariscal de campo de los Dolphins admitió la grandeza de su colega Allen, uno de los mejores jugadores en su posición en la actualidad, y aseguró que "tiene herramientas diferentes" a las suyas.

Miami se respaldó en los pases cortos y el juego terrestre para hacerle daño a unos Bills favoritos a revalidar el título divisional, pero al final fueron sus propios errores los que inclinaron el juego a favor de los locales.

James Cook destacó en los Bills con 19 acarreos que tuvieron como resultado un touchdown y 108 yardas.

"Cuando todos tocamos la pelota, cosas grandes pueden suceder, hemos hecho un gran partido esta noche", destacó Cook.

Los Bills se mantienen con récord perfecto en el primer lugar de la división, mientras que Miami es último.

FUENTE: Con información de AFP

