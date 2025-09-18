Esta es la curiosa historia de T.D. (la mascota de los Miami Dolphins)

La historia de T.D., la querida mascota de los Miami Dolphins , comenzó en 1997 con un juego de palabras tan simple como ingenioso: su nombre es la abreviatura de touchdown (anotación en el fútbol americano), pero también representa a The Dolphin (El Delfín). Desde entonces, T.D. se ha convertido en un símbolo inseparable de la franquicia de la NFL .

FÚTBOL AMERICANO Fanáticos de los Dolphins comienzan a pedir la cabeza del entrenador McDaniel

Orígenes de T.D.

El 18 de abril de 1997, el entonces entrenador Jimmy Johnson “fichó” oficialmente a T.D., convirtiéndose en la primera mascota en la historia del equipo. Ese día debutó con un contrato vitalicio y una misión clara: animar a los fanáticos dentro y fuera del estadio.

Con sus siete pies de altura, el peculiar delfín no pasó desapercibido entre los aficionados. Su aspecto simpático y carismático lo convirtió en un favorito inmediato de niños y adultos.

Embed - Hard Rock Stadium on Instagram: "Get HYPED Fins Fam! " View this post on Instagram A post shared by Hard Rock Stadium (@hardrockstadium)

Curiosidades y datos de la mascota del Miami Dolphins

Doble significado de su nombre: T.D. alude tanto a touchdown como a The Dolphin.

Fan del cine: entre sus películas favoritas se encuentran Tiburón y Buscando a Nemo, además de ser un fiel seguidor de Animal Planet.

Del tanque al “Hall of Fame”: tras la retirada de “Flipper” en 1968 por los altos costos de mantenimiento, T.D. tomó la posta. Su impacto fue tan grande que, en 2001, se convirtió en la primera mascota de la NFL en entrar al Hall of Fame de los Dolphins.

Embed - Hard Rock Stadium on Instagram: "T.D. thought there was football going on at Hard Rock Stadium… who’s going to tell him it’s fútbol? " View this post on Instagram A post shared by Hard Rock Stadium (@hardrockstadium)

Una figura icónica en la NFL

Más allá de los partidos, T.D. es parte activa de la cultura de los Miami Dolphins. Participa en eventos oficiales de la liga y hasta aparece en redes sociales: en 2025 protagonizó un TikTok viral antes del duelo de los Dolphins en el Santiago Bernabéu.

Hoy, casi tres décadas después de su debut, T.D. sigue siendo el embajador perfecto del equipo de Miami, uniendo a generaciones de fanáticos con su energía, humor y carisma.