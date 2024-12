Dolphins revelan noticias alentadoras sobre su jugador tras fuerte golpe en la cabeza

DuBose fue llevado directamente al hospital luego del incidente, que tuvo lugar en la derrota de Miami ante Houston por 20-12, y los Dolphins aseguraron que estaba en una "condición estable".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miami Dolphins (@miamidolphins)

El jugador intentó atrapar un pase del mariscal de campo Tua Tagovailoa en el tercer cuarto, cuando chocó casco contra casco con el novato Calen Bullock.

DuBose se mantuvo tendido en el engramado por más de 10 minutos y el personal médico presente tuvo que cortar su camiseta, destornillar su casco y colocarle un collarín antes de ser removido del estadio.

Jugadores de ambos equipos se reunieron en el campo, algunos incluso rezando, mientras DuBose recibía la atención médica.

Palabras de Tagovailoa

Una vez concluido el desafío, Tagovailoa señaló que su compañero "estaba bien" y "recuperándose". De igual forma, el mariscal de campo cuestionó si pudo haber hecho algo distinto con su pase.

"Soy mi crítico principal cuando se trata de ubicar el balón y hacia dónde ir con él", dijo Tagovailoa. "Simplemente me siento mal de haberlo colocado en esa posición en la que fue golpeado. Fue difícil seguir adelante después de que eso ocurrió. Todos saben que he pasado por algo similar y no es divertido. Nunca quieres ponerte en esas situaciones, pero también entiendes que este es un deporte físico", añadió.