Dolphins solicitan entrevista con coordinador defensivo de los Lions

Luego de contratar a un nuevo gerente general, los Dolphins de Miami se mantienen en búsqueda del sucesor de Mike McDaniel como entrenador principal

El coordinador defensivo de los Lions de Detroit, Kelvin Sheppard, durante un partido ante los Packers de Green Bay, el 27 de noviembre de 2025.

GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Los Dolphins de Miami se mantienen en busca del reemplazo de Mike McDaniel, quien días atrás fue cesanteado del cargo de entrenador principal de la organización luego de cuatro temporadas al mando. Varios nombres han surgido como posibles sustitutos en la posición y uno de los más recientes es el coordinador defensivo de los Lions de Detroit, Kelvin Sheppard.

De acuerdo a un reporte de NFL Network, los Dolphins habrían solicitado permiso para poder entrevistar a Sheppard, de 38 años de edad y quien ha estado con la franquicia de Michigan desde 2021.

Miami, que durante la pasada temporada regular despidió a su gerente general Chris Grier, contrató recientemente a Jon-Eric Sullivan para que asuma esas funciones de ahora en adelante.

Mike McDaniel (3)
El exentrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, fue despedido hace algunos días tras una nueva temporada decepcionante para el equipo.

En total, seis nombres habían surgido como posibilidades reales para los residentes del sur de la Florida en el puesto de coach principal hasta ahora: John Harbaugh, Kevin Stefanski, Robert Saleh, Klint Kubiak, Chris Shula y Jeff Hafley.

Si bien algunos de esos nombres podían resultar desconocidos para los aficionados de los Dolphins hasta hace algunas semanas, no es el caso con Sheppard, quien tomó su puesto actual en los Lions antes del comienzo de la presente temporada.

Pasado en Miami

Sheppard es un exlinebacker de LSU que jugó por ocho campañas en la NFL después de ser seleccionado en el puesto 68 del sorteo de 2011. Dos de esas contiendas que disputó (2014-2015) fueron con el uniforme de los Dolphins; de hecho, el mejor año de su carrera desde el punto de vista estadístico llegó en ese segundo año en Miami, cuando registró 105 tacles totales.

Ahora, Sheppard se encuentra al mando de la que era una de las mejores defensas de la liga antes de que las lesiones cambiaran un poco el rumbo.

La defensiva de los Lions retrocedió en 2025, permitiendo 24.3 puntos por juego. En la zafra anterior, Detroit había tolerado solo 20.1 puntos por duelo, bajo las indicaciones del actual coach principal de los Jets de Nueva York, Aaron Glenn.

Los Dolphins vienen de otra decepcionante temporada en la que se quedaron fuera de los playoffs y con muchas dudas con respecto al futuro de su mariscal de campo Tua Tagovailoa.

