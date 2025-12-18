Dolphins envían a la banca a Tua Tagovailoa y un novato será el titular

El quarterback de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa (centro), observa desde la banca durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Seahawks de Seattle, el domingo 22 de septiembre de 2024, en Seattle.

Los Miami Dolphins han tomado una decisión contundente en la recta final de la temporada 2025 de la NFL: Tua Tagovailoa fue enviado a la banca, y el novato Quinn Ewers será el quarterback titular este domingo frente a los Cincinnati Bengals, según confirmó el head coach Mike McDaniel , de acuerdo con NFL Network.

La decisión llega tras la derrota del lunes por la noche ante los Pittsburgh Steelers, un partido en el que la ofensiva de Miami volvió a mostrar serios problemas, especialmente en las primeras tres cuartas partes.

Mike McDaniel cuestiona el rendimiento de Tagovailoa

Luego del encuentro, McDaniel no ocultó su frustración con el desempeño del mariscal de campo titular.

“Creo que el juego del quarterback anoche no fue lo suficientemente bueno, y para mí todo está sobre la mesa”, declaró el entrenador el martes.

Tagovailoa terminó el partido con 253 yardas por aire, pero apenas 65 antes del último cuarto. Los Dolphins solo sumaron tres puntos en los primeros tres periodos, antes de anotar dos touchdowns cuando el partido ya estaba prácticamente decidido.

Estadísticas preocupantes en la temporada 2025

A sus 27 años, Tagovailoa atraviesa una de las campañas más irregulares de su carrera. En 14 partidos como titular, presenta récord de 6-8, con 2.660 yardas, 20 touchdowns y 15 intercepciones, la mayor cifra de la liga.

De acuerdo con el analista Ben Baldwin, Tua ocupa el puesto 26 de 33 quarterbacks en EPA por jugada y es 30º en tasa de éxito, números que reflejan el estancamiento ofensivo de Miami.

Quinn Ewers toma el mando en un momento clave

El elegido para sustituirlo es Quinn Ewers, selección de séptima ronda del Draft 2025, quien hará su primera apertura como profesional con apenas 22 años. El ex quarterback de Texas fue titular durante tres temporadas en el fútbol universitario antes de dar el salto a la NFL.

Zach Wilson, firmado en marzo con un contrato de un año y 6 millones de dólares, será el suplente inmediato, mientras que Tagovailoa quedará relegado al rol de tercer quarterback de emergencia.

Un contrato que complica el futuro de Miami

La situación de Tagovailoa no solo es deportiva, sino también financiera. El quarterback firmó en 2024 una extensión de cuatro años y 212,4 millones de dólares, que lo mantiene bajo contrato hasta la temporada 2028, con impactos salariales superiores a 53 millones anuales en los próximos tres años.

Si los Dolphins decidieran liberarlo después del 1 de junio de 2026, el golpe contra el tope salarial sería histórico: 99,2 millones de dólares en dinero muerto, superando el récord impuesto por los Broncos tras cortar a Russell Wilson. Hacerlo después de esa fecha permitiría dividir la penalización entre 2026 y 2027.

Balance de la era Tagovailoa en Miami

Desde que fue seleccionado quinto global en el Draft 2020, Tagovailoa ha sido titular en 76 partidos, con récord de 44-32, una sola aparición en playoffs y ninguna victoria en postemporada. Su carrera también ha estado marcada por problemas físicos, incluyendo múltiples conmociones cerebrales, una de ellas en 2024 que lo dejó fuera cuatro partidos.

Con marca de 6-8, los Dolphins buscan una chispa en el cierre del calendario, y Quinn Ewers tendrá ahora la oportunidad de demostrar si puede ser parte del futuro de la franquicia.