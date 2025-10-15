miércoles 15  de  octubre 2025
Política

Petro descarta asistir a la Cumbre de las Américas por la "exclusión" de las tres dictaduras de la región

Petro se suma así al desplante que también confirmó esta semana el gobierno izquierdista de México de Claudia Sheinbaum

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. &nbsp;

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.

 

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Petro se suma así al desplante que también confirmó esta semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. "El diálogo no comienza con exclusiones", alegó el gobernante colombiano, en alusión a una futura reunión que llega bajo el paraguas de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que está integrada también Estados Unidos.

Lee además
Abelardo De la Espriella
RUMBO A LAS ELECCIONES

El plan de choque de un 'outsider' para la presidencia de Colombia
El presidente colombiano Gustavo Petro.
GOBIERNOS

Colombia: Congresista alerta sobre supuesto plan desestabilizador de Petro

Petro afirmó en redes sociales que ha propuesto a Washington una reunión con los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en un formato similar al que ya existe con la Unión Europea y que se traducirá en noviembre en una cumbre de líderes en la localidad colombiana de Santa Marta.

"No hubo respuesta y lo que tenemos es una agresión en el Caribe que se había constituido como zona de paz", señaló Petro, crítico con el despliegue militar de Estados Unidos contra narcolanchas cargadas con drogas cerca de las costas venezolanas.

"Polarización política"

El Gobierno dominicano esgrimió para apartar a Venezuela, Cuba y Nicaragua que, en el actual contexto de "polarización política", había optado por "priorizar el éxito del encuentro" y que acudiese "el mayor número posible" de delegaciones. Apeló además al "interés de la mayoría de Estados que integran el mecanismo".

La exclusión de las dictaduras de izquierda de Cuba, Venezuela y Nicaragua, señaladas de abusos y crímenes de lesa humanidad, ha molestado a los gobiernos de México ni a Colombia.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Dos activistas opositores venezolanos resultan heridos tras "ataque sicarial" en Colombia

Colombia es espejo de la represión venezolana

Gobierno de Petro deja a migrantes venezolanos en un limbo jurídico, según informe

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
Migración

EEUU denuncia que "narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en colaboración con Antifa"

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
VENEZUELA

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Charmaine Gatlin, exdirectora de la fundación Jackson  Health Foundation
TRAS LAS REJAS

Con $4.3 millones malversados y una década de fraude, exdirectiva de fundación Jackson Health admite culpabilidad

Imagen referencial. 
EL TIEMPO

Miércoles con tiempo estable y ambiente más fresco en el sur de Florida

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
VENEZUELA

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Por Estefani Brito
Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Migración

EEUU anuncia nueva tarifa a pagar de 1.000 dólares los extranjeros beneficiarios del 'parole'

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
FUERTE DEBATE Y ACUSACIONES

Hialeah aprueba en primera lectura reembolso de $200 y vive confrontación entre vecina y alcaldesa: "No tienes cultura"

Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
EEUU

Migrante, presunto miembro del Tren de Aragua, se enfrenta a 20 años de cárcel por portación ilegal de armas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno