Petro descarta asistir a la Cumbre de las Américas por la "exclusión" de las tres dictaduras de la región

BOGOTÁ — El presidente de Colombia, Gustavo Petro , anunció este miércoles que no acudirá a la Cumbre de las Américas de diciembre en República Dominicana , después de que este país decidiese no invitar a la cita a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Petro se suma así al desplante que también confirmó esta semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. "El diálogo no comienza con exclusiones", alegó el gobernante colombiano, en alusión a una futura reunión que llega bajo el paraguas de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que está integrada también Estados Unidos.

Petro afirmó en redes sociales que ha propuesto a Washington una reunión con los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en un formato similar al que ya existe con la Unión Europea y que se traducirá en noviembre en una cumbre de líderes en la localidad colombiana de Santa Marta.

"No hubo respuesta y lo que tenemos es una agresión en el Caribe que se había constituido como zona de paz", señaló Petro, crítico con el despliegue militar de Estados Unidos contra narcolanchas cargadas con drogas cerca de las costas venezolanas.

"Polarización política"

El Gobierno dominicano esgrimió para apartar a Venezuela, Cuba y Nicaragua que, en el actual contexto de "polarización política", había optado por "priorizar el éxito del encuentro" y que acudiese "el mayor número posible" de delegaciones. Apeló además al "interés de la mayoría de Estados que integran el mecanismo".

La exclusión de las dictaduras de izquierda de Cuba, Venezuela y Nicaragua, señaladas de abusos y crímenes de lesa humanidad, ha molestado a los gobiernos de México ni a Colombia.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press