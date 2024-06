Dominicano consigue más tiempo en si licencia administrativa

El campocorto All-Star de Tampa Bay no ha jugado desde el 12 de agosto mientras MLB continúa su investigación sobre una supuesta relación con un menor .

La licencia administrativa no es disciplinaria según la política conjunta de violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil del deporte, y un jugador continúa recibiendo su pago. Franco, que tiene un salario de 2 millones de dólares este año, ha permanecido en su República Dominicana natal mientras las autoridades investigan.

wanderpolo.jpg El torpedero dominicano de los Rays de Tampa Bay, Wander Franco (centro), es escoltado por la policía al ingresar a un tribunal en Puerto Plata, República Dominicana, el 5 de enero de 2024. AP Foto/Ricardo Hernández

Franco fue colocado en la lista restringida durante una semana el 14 de agosto, mientras que MLB inició una investigación luego de publicaciones en las redes sociales que sugerían que Franco estaba en una relación con un menor. The Associated Press no ha podido verificar las publicaciones reportadas.

Franco fue puesto en licencia administrativa el 22 de agosto y permaneció allí hasta el final de la temporada. No hay licencia durante la temporada baja. Reanudó sus vacaciones el día de la inauguración como parte de un acuerdo hasta el 1 de junio.

Es probable que MLB espere hasta que concluya la investigación dominicana antes de decidir si habrá alguna medida disciplinaria.

Originalmente acusado de explotación comercial y sexual y lavado de dinero (cargos que conllevan hasta 30 años, 10 años y 20 años de prisión, respectivamente), Franco está acusado en lugar de abuso sexual y psicológico, según la resolución de un juez que obtuvo la AP en enero.

Franco no había sido acusado formalmente, pero si era declarado culpable del nuevo cargo, podría enfrentarse a entre dos y cinco años de prisión.

Franco, quien cumplió 23 años el 1 de marzo, estaba en medio de su tercera temporada en las Grandes Ligas cuando su carrera se detuvo y bateaba .281 con 17 jonrones, 58 carreras impulsadas y 30 bases robadas en 40 intentos en 112 juegos.

Franco acordó un contrato de 11 años y 182 millones de dólares en noviembre de 2021.

FUENTE: AP