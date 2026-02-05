jueves 5  de  febrero 2026
Béisbol

Dominicano Framber Valdez firma con los Detroit: contrato histórico que sacude la MLB

Framber Valdez firma con los Detroit Tigers un contrato histórico de 3 años y $115 millones, récord para lanzadores zurdos y latinoamericanos en la MLB

AFP - ARCHIVO
Por Pedro Felipe Hernández

Los Detroit Tigers lograron uno de los movimientos más impactantes del mercado al alcanzar un acuerdo con el lanzador zurdo Framber Valdez por tres años y 115 millones de dólares, según informaron fuentes a ESPN. El pacto convierte al dominicano en el pitcher zurdo mejor pagado de la historia y también establece un récord para lanzadores latinoamericanos en Grandes Ligas.

El contrato de Valdez tiene un valor anual promedio de 38,3 millones de dólares, incluye pagos diferidos, una opción de salida tras la segunda temporada y un bono por firma de 20 millones, de acuerdo con reportes de MLB Network. Con 32 años, el zurdo llega a Detroit como una apuesta clara por competir de inmediato en la Liga Americana.

Uno de los factores clave para cerrar el acuerdo fue la reunión entre Valdez y el mánager de los Tigers, A. J. Hinch, con quien ya había trabajado durante su etapa en los Houston Astros. Esa relación previa ayudó a acelerar las negociaciones y a inclinar la balanza a favor de Detroit frente a otros clubes interesados.

La firma se produce el mismo día en que los Tigers enfrentaron una audiencia de arbitraje con su as Tarik Skubal. El ganador de dos premios Cy Young de la Liga Americana podría ganar 32 millones o 19 millones de dólares en 2026, con una decisión esperada en las próximas horas. Skubal, además, será elegible para la agencia libre la próxima temporada baja, lo que añade presión estratégica a la gerencia de Detroit.

Antes de llegar a un acuerdo con los Tigers, equipos como los Baltimore Orioles, Toronto Blue Jays y Pittsburgh Pirates mostraron interés en Valdez. Tras perder la puja, los Orioles ahora podrían redirigir su atención al derecho Zac Gallen, con quien ya mantienen conversaciones.

Valdez llega a Detroit con un currículum sólido: 3.36 de ERA, 1.20 de WHIP y 8.8 ponches por cada nueve entradas en ocho temporadas en MLB, además de ser campeón de la World Series en 2022. En las últimas cuatro campañas se ubica quinto entre todos los abridores en fWAR, confirmando su estatus como uno de los brazos más consistentes del béisbol.

Con esta contratación récord, los Tigers envían un mensaje claro a la liga: Detroit quiere competir ahora, y Framber Valdez será la pieza central de ese ambicioso proyecto.

