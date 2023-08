Dominicano protagoniza impactante pelea en las Grandes Ligas

“Desde el momento en que puse un pie en el clubhouse supe que estos equipos no se quieren”, dijo el abridor Noah Syndergaard, adquirido por Cleveland la semana pasada en un canje. “Y no pienso que esto se vaya a resolver pronto”.

El mánager de Cleveland, Terry Francona, el coach de la antesala, Mike Sarbaugh, y el taponero dominicano Emmanuel Clase fueron expulsados, lo mismo que el piloto cubano de Chicago, Pedro Grifol, por sus actos posteriores a la riña, que incluyeron varios nuevos conatos de pelea en el cuadro y en territorio de foul.

“No es algo divertido, pero los chicos son los chicos”, dijo Francona.

Hicieron falta 15 minutos para que los umpires pudieran restablecer el orden.

El altercado comenzó cuando Ramírez se deslizó de cabeza en la segunda base, con un doblete productor. Anderson se paró encima de Ramírez, quien quedó entre las piernas del torpedero.

Anderson mantuvo su guante sobre la espalda del quisqueyano, quien se levantó, señaló con un dedo a la cara de Anderson y le gritó algo.

Ambos se pusieron en guardia para pelear a puñetazos. El norteamericano soltó el guante y lanzó el primer golpe. La pelea comenzó y vino el impacto al rostro del pelotero de Chicago.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTalkinBaseball_%2Fstatus%2F1687992039793725440%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Jose Ramirez with a MEAN right hand right to Tim Anderson’s jaw pic.twitter.com/5hZBF8gvJy — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 6, 2023

“Yo sentí que le di uno”, dijo Ramírez. “Yo entiendo que él no está respetando el juego. No desde ayer, sino que viene haciendo eso desde hace tiempo y se le ha hablado. Yo mismo le he hablado, le he dicho a él que no puede hacer eso, porque puede lesionar a un muchacho... Lo que él hizo no está bien, me pegó muy fuerte, se lo corregí y me invitó a pelear. Si me invitó a pelear tenía que ejecutar”.

Mientras, los peloteros en ambas cuevas y bullpens corrieronn hacia el terreno del Progressive Field. Sarbaugh y Clase fueron los protagonistas de los altercados posteriores durante la interrupción.

Algunos coaches de los Medias Blancas se llevaron por la fuerza a Anderson, quien sin embargo regresó desde el clubhouse minutos después. Su compañero Andrew Vaughn lo cargó para llevárselo escaleras abajo después del último enfrentamiento.

Los Medias Blancas ganaban por 5-1 cuando sobrevino la trifulca.

Después del puñetazo que lo derribó, Anderson enfureció y trató a toda costa de acercarse de nuevo a Ramírez, el antesalista estelar de Cleveland. Varios jugadores de Chicago trataron de detenerlo.

Los ánimos se habían calmado temporalmente antes de que Francona y Grifol comenzaran a discutir. Ello derivó en nuevos empellones entre peloteros y coaches, mientras la multitud se encendía.

Fue necesario que los umpires dedicaran varios minutos para analizar lo que había ocurrido, antes de anunciar las expulsiones.

Es casi seguro que Ramírez y Anderson serán suspendidos. El mismo destino esperaría a otros participantes en la pelea.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fantoniopuesan%2Fstatus%2F1688028159927582721%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Declaraciones de José Ramírez después del juego en donde fue expulsado por pelear con Tim Anderson de los Medias Blancas. [Hilo] pic.twitter.com/jx9IuKF0kr — Antonio Puesán (@antoniopuesan) August 6, 2023

El venezolano Elvis Andrus bateó un jonrón de dos carreras, mientras que Vaughn y los cubanos Luis Robert y Óscar Colás aportaron sendos vuelacercas ante Syndergaard (1-5), quien aceptó cuatro jonrones, la mayor cantidad en su carrera, al abrir por primera vez un encuentro en este parque.

Michael Kopech (5-10) lanzó pelota sin hit hasta el sexto inning. Se marchó luego de permitir dos carreras en cinco entradas y un recio.

Mejoró a una foja de 2-1 y una efectividad de 1.78 en cinco aperturas de por vida ante Cleveland.

Por los Medias Blancas, los cubanos Yoán Moncada de 2-0, Robert de 3-2 con una anotada y una empujada, Yasmani Grandal de 3-1 con una anotada, Colás de 4-1 con dos anotadas y una remolcada. El dominicano Eloy Jiménez de 5-1.

Por los Guardianes, los venezolanos Andrés Giménez de 4-1 con una anotada, Gabriel Arias de 4-0. Los dominicanos Ramírez de 3-1 con una empujada, José Tena de 2-0 con una anotada y Óscar González de 3-1 con una anotada.

FUENTE: AP