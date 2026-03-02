lunes 2  de  marzo 2026
Asociación de Peloteros de la MLB anticipa un posible lockout en diciembre

El director ejecutivo interino de la MLBPA, Bruce Meyer, advierte que un lockout en MLB es “muy probable” cuando expire el convenio colectivo el 1 de diciembre. Conoce las claves del conflicto y el debate sobre el tope salarial

El jefe de la legislatura del estado de Wisconsin, Robin Vos (centro) durante la presentación de un plan para financia obras de renovación en el estadio del equipo de la MLB los Cerveceros de Milwaukee, el lunes 18 de septiembre de 2023.&nbsp;

El jefe de la legislatura del estado de Wisconsin, Robin Vos (centro) durante la presentación de un plan para financia obras de renovación en el estadio del equipo de la MLB los Cerveceros de Milwaukee, el lunes 18 de septiembre de 2023. 

AP/Morry Gash
Por Pedro Felipe Hernández

El director ejecutivo interino de la Major League Baseball Players Association (MLBPA), Bruce Meyer, aseguró que es “muy probable” que se produzca un lockout en las Grandes Ligas cuando el actual convenio colectivo (CBA) expire el próximo 1 de diciembre.

Según Meyer, la propia liga ya ha anticipado la posibilidad de un cierre patronal. “Creo que el comisionado prácticamente lo garantizó”, afirmó en referencia a Rob Manfred, comisionado de Major League Baseball (MLB). “Me sorprendería que no hicieran un lockout cuando el acuerdo expire”.

El coach de pitcheo de Cuba, Pedro Luis Lazo, durante un juego del Clásico Mundial de Béisbol 2023.
Aumentan las negativas de visa para la delegación de Cuba rumbo al Clásico Mundial
El LoanDepot Park ya no es solo la casa de los Marlins: es el punto de encuentro donde el béisbol internacional consigue su mayor expresión.
LoanDepot Park, el templo moderno del béisbol que Miami necesitaba

¿Por qué habría un lockout en MLB?

El principal punto de fricción entre la liga y el sindicato de jugadores es la implementación de un tope salarial (salary cap), una medida históricamente rechazada por la MLBPA.

Meyer fue contundente:

“Nuestra posición, tanto histórica como actual, es clara. Este sindicato siempre ha considerado que un tope salarial es perjudicial para los jugadores. No veo razones para cambiar esa postura”.

El sindicato planea comenzar negociaciones formales poco después del Opening Day, con la intención —según Meyer— de negociar “de buena fe” y evitar un nuevo paro laboral si se logra un acuerdo justo.

Antecedente: el lockout de 2021-2022

El último cierre patronal en MLB comenzó el 2 de diciembre de 2021 y finalizó el 10 de marzo de 2022, con una duración de 99 días.

Consecuencias del lockout anterior:

Retraso del Spring Training

Postergación del Opening Day

Sin cancelación de juegos de temporada regular

A pesar del impacto inicial, la temporada finalmente se disputó completa.

¿Qué puede pasar ahora?

Las expectativas dentro del sindicato apuntan a que el lockout es “casi garantizado” si no se alcanza un nuevo acuerdo antes del 1 de diciembre. De concretarse, podría afectar:

El calendario del Spring Training

La planificación contractual de jugadores

La agencia libre

El inicio de la temporada 2027

Sin embargo, ambas partes aún tienen meses por delante para negociar y evitar una nueva paralización.

