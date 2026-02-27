viernes 27  de  febrero 2026
BÉISBOL

Aumentan las negativas de visa para la delegación de Cuba rumbo al Clásico Mundial

Según informó la Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol, ocho miembros del equipo nacional de Cuba recibieron la negativa por parte del gobierno de EEUU

El coach de pitcheo de Cuba, Pedro Luis Lazo, durante un juego del Clásico Mundial de Béisbol 2023.

El coach de pitcheo de Cuba, Pedro Luis Lazo, durante un juego del Clásico Mundial de Béisbol 2023.

ERIC ESPADA / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA.- Cuba denunció que Estados Unidos negó la visa a ocho de los miembros del equipo que representará a la isla en el Clásico Mundial de béisbol de 2026 el mes próximo, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En un comunicado publicado por el diario digital Jit, la Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol (FCBS) dijo que "el gobierno de Estados Unidos negó el visado a ocho integrantes de la delegación conformada para representar a Cuba" en el Clásico Mundial.

Lee además
El lanzador abridor venezolano de los Mellizos de Minnesota, Pablo López, lanza contra los Astros de Houston durante la primera entrada del Juego 2 de un juego de béisbol de la Serie Divisional de la Liga Americana en Houston, el domingo 8 de octubre de 2023. 
Béisbol

Lesión de Pablo López: por qué se pierde el Clásico Mundial 2026 y cómo afecta a Venezuela
Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles habla con los aficionados durante el Dodger Fest en el Dodger Stadium el 31 de enero de 2026 en Los Ángeles, California. 
Béisbol

Shohei Ohtani jugará en la Cactus League antes del Clásico Mundial

Entre los rechazados están el presidente y el secretario general de la FCBS, Juan Reinaldo Pérez Pardo y Carlos del Pino Muñoz, respectivamente, y el entrenador de pitcheo Pedro Luis Lazo Iglesias.

"Ellos, como los otro cinco afectados, forman parte de la delegación con funciones específicas, establecidas por los organizadores para todos los países convocados, dadas las demandas vinculadas al funcionamiento integral de las delegaciones", dijo la Federación cubana.

Esta negativa "se suma a las complejidades que signaron el proceso de integración de la nómina, sujeto a plazos diferentes a los dispuestos para el resto de los países convocados, por la necesidad de que los organizadores contaran con el permiso del gobierno de Estados Unidos, imprescindible para invitar a Cuba", agregó la FCBS.

Mucho en juego

La sexta edición del Clásico Mundial otorga dos cupos para el continente americano para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El torneo se disputará del 5 al 17 de marzo en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico, con veinte países participantes.

Los dos mejores equipos americanos obtendrán los boletos a Los Ángeles 2028, según lo estipulado por WBSC, que dijo contar con la aprobación del Comité Olímpico Internacional (COI).

El béisbol no estuvo presente en París 2024 y vuelve a la cita olímpica en Los Ángeles 2028.

Cuba ya había denunciado en diciembre restricciones de visas sin precedentes de parte de Estados Unidos para sus deportistas.

La tropa isleña competirá en el grupo con sede en San Juan, Puerto Rico, estado asociado de EEUU y el cual solicita visa americana para dar ingreso a su territorio. En esta sede, el combinado cubano buscará avanzar a la siguiente fase frente a rivales de alto nivel como los locales y Canadá.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Venezuela suma otra baja sensible en la rotación y el pitcheo entra en alerta antes del Clásico Mundial

EEUU niega visa al presidente de la Federación Cubana y sacude al Clásico Mundial

Clásico Mundial regresa entre críticas y expectativa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
VENEZUELA

Maduro pide "desestimar" su caso por narcotráfico tras negarle EEUU la licencia para pagar su defensa

Roberto Azcorra Consuegra (derecha), durante una entrevista en el barrio de la Pequeña Habana en Miami, Florida. 
FLORIDA

El régimen de Cuba es desmentido por uno de los "supuestos heridos" que "detuvieron": "Estoy en EEUU"

Imagen referencial del suceso.
NOMBRES REVELADOS

Régimen cubano identifica a los cuatro fallecidos en el tiroteo de la lancha procedente de Florida

El tanquero mexicano Bicentenario frente a la refinería Ñico López de La Habana el 8 de junio.
ALIADOS

México retoma el envío de petróleo hacia Cuba

Imagen de referencia del reporte policial emitido por la Oficina del Sheriff del Condado Monroe.  
BAJO INVESTIGACIÓN

Reporte policial confirma que lancha del tiroteo en Cuba fue robada en los cayos de la Florida

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
ÚLTIMA HORA

Trump dice que EEUU estudia una "toma de control amistosa" de Cuba

Por Leonardo Morales
Miami Dade College Kendall Campus.
LEGISLACIÓN

Florida a un paso de autorizar "guardias" armados en centros universitarios

Vista parcial de pleno bicameral durante un discurso del gobernador Ron DeSantis en el Congreso de Florida.
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Florida avanza ley para frenar alza eléctrica por grandes centros de datos de inteligencia artificial

El estudio analiza millones de búsquedas realizadas en RentCafe.com
TENDENCIA

Miami y Fort Lauderdale escalan en ranking nacional de interés para alquilar en 2026

El cantante y compositor mexicano Lupillo Rivera.
TELEVISIÓN

Lupillo Rivera y Tania Pimentel revelan que son infiltrados en "¿Apostarías por mí?"