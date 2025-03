Dominicano Rafael Devers mantiene la calma tras un inicio difícil con los Medias Rojas

"Solo han sido dos juegos", declaró Devers a través de un intérprete, según NESN.

"Me siento cómodo en el plato. Me siento bien. No he conectado la pelota, pero me siento muy bien. Solo han sido dos partidos, y creo que todo cambiará". "Me siento cómodo en el plato. Me siento bien. No he conectado la pelota, pero me siento muy bien. Solo han sido dos partidos, y creo que todo cambiará".

El dominicano Devers se adapta a su nuevo rol como bateador designado

El jugador de 28 años enfrenta un gran cambio en su carrera, ya que los Medias Rojas han decidido convertirlo en bateador designado (DH) a tiempo completo, dejando su habitual posición en la tercera base para dar espacio al nuevo fichaje, Alex Bregman.

"Sé que no he hecho mi trabajo y sé que no he hecho lo que se supone que debo hacer", reconoció Devers. "Pero sé que todo cambiará".

A lo largo de su carrera de ocho años en la MLB, Devers solo había jugado 21 partidos como bateador designado, por lo que este ajuste representa un reto en su desempeño ofensivo. Sin embargo, el manager de Boston, Alex Cora, confirmó que Devers será el DH de tiempo completo y que no ocupará la tercera base, incluso cuando Bregman necesite descanso.

Los Medias Rojas de Boston confían en que Devers se adaptará rápidamente a su nuevo rol y recuperará su habitual nivel de juego en el plato.

Aunque en los Medias Rojas creen que Bregman jugará por siempre en la antesala, dejando a un lado al dominicano.