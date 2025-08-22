viernes 22  de  agosto 2025
Donald Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington

El sorteo del Mundial de fútbol de Norteamérica 2026, que será organizado por Estados Unidos, Canadá y México, se celebrará en el Kennedy Center de Washington

El centrocampista inglés #10 del Chelsea, Cole Palmer (centro), recibe el Balón de Oro de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izq.), y del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (der.), durante la ceremonia de entrega de premios a los campeones de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025

TIMOTHY A. CLARY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El sorteo del Mundial de fútbol de Norteamérica 2026, que será organizado por Estados Unidos, Canadá y México, se celebrará en el Kennedy Center de Washington el 5 de diciembre, anunciado el viernes el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Es el evento deportivo más grande, probablemente el más importante", dijo el mandatario, quien lucía una gorra con la leyenda "Trump tenía razón en todo", en declaraciones a periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde estaba acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El mandatario de 79 años sugirió que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría asistir al Mundial, y afirmó "tiene muchas ganas de estar allí", aunque "podría hacerlo o no" dependiendo del resultado de los esfuerzos de paz en Ucrania.

Durante el anuncio, realizado desde el Despacho Oval y en compañía de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, Trump también tuvo la inusual oportunidad de sostener el emblemático Trofeo de la Copa Mundial.

"Solo el presidente de la FIFA, los presidentes de los países y luego los ganadores pueden tocarlo, porque es solo para ganadores. Y como tú eres un ganador, por supuesto que también puedes tocarlo", le dijo Infantino.

"¿Puedo quedármelo?", bromeó Trump, quien tiene el Despacho Oval adornado con varias piezas doradas desde que regresó al poder en enero. "Es una hermosa pieza de oro. Es hermosa", insistió.

Infantino le entregó al presidente estadounidense una entrada gigante en la fila 1, asiento 1, para la final de la Copa del Mundo, que se disputará el 19 de julio en el estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey, a las afueras de Nueva York.

La elección de la sede de este sorteo tiene profundas connotaciones políticas.

Desde principios de año, Trump y su administración han liderado una toma de control del Kennedy Center con el argumento de que el prestigioso recinto se volvió demasiado "woke", un término peyorativo de la derecha radical para designar las políticas de fomento de la diversidad.

"Algunos lo llaman el Trump-Kennedy Center, pero aún no estamos preparados para hacerlo, quizás en una semana aproximadamente", dijo el presidente, quien ha prometido mejoras para embellecerlo.

El presidente estadounidense también elogió la ofensiva federal en curso contra la delincuencia en Washington, donde tropas de la Guardia Nacional fueron desplegadas en las calles.

Trump aseguró que esa medida hará de la capital de Estados Unidos un lugar seguro para los aficionados al fútbol que visiten la ciudad durante el torneo del próximo año.

