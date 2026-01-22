jueves 22  de  enero 2026
Baloncesto

Dueña de los Lakers niega tensión con LeBron James tras el draft de Bronny

Jeanie Buss desmintió que LeBron James no apreciara la decisión de los Lakers de seleccionar a su hijo Bronny en el Draft NBA 2024, según un reporte de ESPN

LeBron James (izquierda) y su hijo Bronny previo a un juego de los Lakers de Los Ángeles contra los Grizzlies de Memphis, el 6 de noviembre de 2024.

LeBron James (izquierda) y su hijo Bronny previo a un juego de los Lakers de Los Ángeles contra los Grizzlies de Memphis, el 6 de noviembre de 2024.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La gobernadora y accionista minoritaria de Los Angeles Lakers, Jeanie Buss, negó públicamente que LeBron James haya mostrado falta de agradecimiento hacia la franquicia luego de que el equipo seleccionara a su hijo Bronny James en el Draft de la NBA 2024, tras un reporte publicado por Baxter Holmes de ESPN.

En declaraciones a Sam Amick de The Athletic, Buss calificó la versión como injusta y descontextualizada.

“No es correcto que, considerando todo lo que LeBron ha hecho por los Lakers, se le involucre en un drama familiar. Decir que no fue apreciado simplemente no es cierto y es completamente injusto para él”, afirmó Buss.

Bronny James y su rol actual en los Lakers

Bronny James ha disputado 51 partidos combinados en dos temporadas con los Lakers, aunque todavía no se ha consolidado dentro de la rotación principal del entrenador JJ Redick. En la presente campaña promedia 1.5 puntos y 1.1 asistencias en 6.8 minutos, en 24 apariciones.

El joven escolta debutó oficialmente en la NBA en el primer partido de la temporada 2024-25, marcando historia al convertirse, junto a LeBron, en el primer dúo padre-hijo en jugar simultáneamente en la NBA.

Un camino complicado desde la universidad

Antes del Draft, Bronny era bien valorado por varios scouts, pero su cotización cayó tras una discreta temporada universitaria con USC. En 25 partidos (seis como titular) promedió 4.8 puntos, 2.8 rebotes y 2.1 asistencias en la campaña 2023-24.

Su debut con los Trojans se retrasó un mes luego de sufrir un paro cardíaco durante una práctica en julio de 2023, un episodio que marcó profundamente su proceso de desarrollo.

La decisión del draft y el respaldo de la franquicia

El agente de LeBron y Bronny, Rich Paul, aseguró en julio de 2024 en The Pat McAfee Show que fue Jeanie Buss quien tomó la decisión final de seleccionar a Bronny. Un mes después, la propia Buss defendió públicamente la elección, describiendo al joven como “uno de los jugadores más trabajadores del equipo”.

Tensiones previas entre Buss y LeBron

De acuerdo con el reporte de ESPN, la relación entre Buss y LeBron comenzó a deteriorarse tras la llegada de Russell Westbrook en julio de 2021, una contratación impulsada por James y que terminó en una temporada decepcionante. Buss se habría sentido frustrada por la falta de responsabilidad asumida por el jugador tras el fracaso del proyecto.

En 2022, incluso se evaluó la posibilidad de traspasar a LeBron a los Los Angeles Clippers y no extender su contrato, aunque finalmente firmó una extensión de dos años y 97 millones de dólares en agosto de ese año.

El futuro de LeBron James en Los Ángeles

LeBron renovó su compromiso con los Lakers en julio de 2024, firmando un contrato de dos años y 104 millones de dólares, con cláusula de no traspaso, que expira al final de la temporada 2025-26. El máximo anotador histórico de la NBA aún no ha confirmado si se retirará al concluir ese acuerdo.

