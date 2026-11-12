jueves 12  de  noviembre 2026
Fútbol Americano

Fernando Mendoza afronta como un sueño su primera titularidad en la NFL con Las Vegas Raiders

Fernando Mendoza será titular de Las Vegas Raiders por primera vez en la NFL tras el traspaso de Kirk Cousins a Minnesota Vikings.

Vista detallada del escenario que muestra una imagen fija de Fernando Mendoza de Indiana en pantalla tras ser seleccionado como primera elección general por los Las Vegas Raiders durante la primera ronda del Draft de la NFL de 2026 en el Acrisure Stadium el 23 de abril de 2026 en Pittsburgh, Pensilvania.&nbsp;

Vista detallada del escenario que muestra una imagen fija de Fernando Mendoza de Indiana en pantalla tras ser seleccionado como primera elección general por los Las Vegas Raiders durante la primera ronda del Draft de la NFL de 2026 en el Acrisure Stadium el 23 de abril de 2026 en Pittsburgh, Pensilvania. 

Emilee Chinn/Getty Images/AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El novato Fernando Mendoza calificó como una oportunidad «única en la vida» la posibilidad de convertirse en mariscal de campo titular de Las Vegas Raiders, de cara a su primer partido como quarterback principal en la NFL.

Mendoza, elegido con el número uno global del Draft de 2026, fue promovido a QB1 después de que la franquicia traspasara al veterano Kirk Cousins a los Minnesota Vikings antes del cierre del mercado de fichajes.

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El joven pasador reconoció que desconocía que se produciría la operación y aprovechó para agradecer a Cousins y a su familia por el apoyo recibido durante su primera temporada en la liga.

«Quiero agradecer de todo corazón a Kirk y a toda su familia. Han hecho muchísimo por mí. Prácticamente me acogieron en su casa cuando estaban aquí y me recibieron con los brazos abiertos», expresó Mendoza.

El novato también destacó la disposición de Cousins para compartir sus conocimientos sobre el análisis de vídeo, la preparación de un quarterback titular y los diferentes aspectos del juego que le han permitido desarrollar una exitosa carrera.

Los Raiders seleccionaron a Mendoza con la intención de que adquiriera experiencia detrás de un mariscal de campo veterano antes de asumir la responsabilidad de conducir al equipo. Una estrategia que, según el propio jugador, ha dado resultados.

«Tengo mucha más confianza como quarterback y me siento más desarrollado, tanto en mi juego desde el centro como en la conexión con mis compañeros y la comprensión de los esquemas de la NFL», señaló.

Hasta ahora, Mendoza apenas ha lanzado ocho pases en la competición, todos durante la derrota 45-17 frente a los New England Patriots en la quinta semana. Completó seis para 48 yardas, sin touchdowns ni intercepciones.

Su primera gran prueba llegará en la décima semana frente a los Seattle Seahawks, vigentes campeones del Super Bowl. El conjunto de Seattle, sin embargo, tampoco contará con su quarterback titular Sam Darnold, descartado por una lesión en el cuádriceps, por lo que Drew Lock estará al frente de la ofensiva.

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