El cubanoamericano Fernando Mendoza, en ese entonces de los Hoosiers de Indiana del fútbol americano universitario, fue la primera selección del pasado Draft en la NFL.

LOS ÁNGELES.- El joven quarterback estadounidense Fernando Mendoza , de ascendencia cubana, tuvo un frustrante estreno como titular en la NFL en la derrota de los Raiders de Las Vegas por 21-13 ante los Seahawks de Seattle , en la que también dejó destellos de su enorme potencial.

El número uno del pasado Draft asumió la titularidad después de que los Raiders traspasaran al veterano Kirk Cousins a los Vikings de Minnesota el martes.

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En su esperado estreno, a la promesa de 23 años le tocó lidiar con la defensa más dura de la liga de football americano (NFL), la de los Seahawks, que lo amargaron con hasta seis capturas.

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El espigado mariscal de campo se quedó en 143 yardas aéreas y completó 17 pases de 29 intentos, a pesar de que su arranque de partido fue inmejorable.

El propio Mendoza abrió el marcador en Las Vegas con una de sus características carreras, en la que logró un touchdown de 10 yardas.

En el segundo cuarto condujo a Las Vegas a sumar otros tres puntos y al descanso los locales lideraban por 10-7.

A la vuelta del vestuario, sin embargo, Mendoza comenzó a sufrir la fragilidad de la línea ofensiva de unos Raiders que han perdido seis de sus últimos siete partidos.

Mientras la defensa de Seattle maniataba al joven mariscal de campo, su ataque explotaba con 14 puntos en el tercer cuarto al mando de Drew Lock, sustituto del lesionado Sam Darnold.

Lock lanzó para 240 yardas y dos touchdowns, mientras el estelar receptor Jaxon Smith-Njigba recorrió 171 yardas y logró una anotación.

Mucho por mejorar

"Hay muchas cosas que tengo que mejorar", reconoció Mendoza tras la derrota. "Es bueno recibir un golpe en la cara, porque ahora es una gran oportunidad para crecer y aprender".

"Tenemos que apoyarlo mejor", señaló el entrenador de los Raiders, Klint Kubiak. "Lo que pasó en la segunda mitad (...) es inaceptable".

Criado en Miami (Florida), de abuelos cubanos, Mendoza fue recibido en la NFL con una enorme expectativa tras liderar a los Hoosiers de Indiana al triunfo en el pasado campeonato universitario sin registrar una sola derrota.

Aun así, los Raiders, franquicia de la que Tom Brady es dueño minoritario, optaron por mantenerlo lejos de los focos en los primeros nueve partidos de la temporada.

FUENTE: AFP