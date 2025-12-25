Dunk the Halls ilumina la Navidad NBA: Disney y ESPN animan el Cavaliers vs. Knicks en una noche histórica

Juego de Navidad en la NBA entre New York Knicks y Cleveland Cavs en el personajes de Disney aparecen en simultaneo

La Navidad NBA volvió a combinar deporte y espectáculo con la segunda edición de Dunk the Halls, el evento especial de ESPN y Disney que ofrece una transmisión animada en tiempo real de un partido oficial. Este año, el duelo elegido fue el Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks, con una puesta en escena mágica desde Walt Disney World y un cierre inolvidable en la cancha.

En el partido real disputado en Madison Square Garden, los Knicks protagonizaron una de las grandes remontadas de la temporada, levantando una desventaja de 17 puntos en el último cuarto para imponerse 126-124.

Jalen Brunson lideró la reacción con 34 puntos, 13 de ellos en el cuarto periodo, incluido el triple decisivo a poco más de un minuto del final. Tyler Kolek aportó 16 unidades y una tapa clave en los segundos finales.

Los Cavaliers tuvieron una última oportunidad tras un triple imposible de Donovan Mitchell con 2,4 segundos en el reloj, pero el lanzamiento final no entró y selló el triunfo neoyorquino.

DONOVAN MITCHELL OMG pic.twitter.com/bhVX9E25VN — NBACentral (@TheDunkCentral) December 25, 2025

Disney y ESPN: la NBA convertida en un espectáculo animado

Qué es Dunk the Halls

Dunk the Halls es una transmisión alternativa animada, que se emite en simultáneo con el partido tradicional. Los jugadores reales son recreados como versiones animadas que compiten dentro de escenarios icónicos del Magic Kingdom, combinando datos en tiempo real, gráficos avanzados y narrativa pensada para toda la familia.

The Darius Garland to Donovan Mitchell connection as shown on the Dunk the Halls Alt-Cast



Watch on ESPN2, ESPN App, Disney+, Disney Channel, and Disney XD. pic.twitter.com/XxdjlZ8QnK — NBA (@NBA) December 25, 2025

Personajes destacados de la edición 2025

La edición navideña contó con la participación de los personajes más emblemáticos de Disney:

Mickey y Minnie Mouse, como anfitriones del evento

Donald, Daisy, Goofy y Pluto, interactuando con la acción del partido

Chip y Dale, aportando humor durante los tiempos muertos

Stitch, quien hizo su debut en Dunk the Halls, convirtiéndose en una de las grandes atracciones del show

Entre los momentos más llamativos se destacaron el desfile navideño animado en Main Street, entrevistas de personajes en “zona mixta”, decoraciones festivas y guiños constantes al espíritu de la NBA en Navidad.

Mickey Mouse making plays for his team early



Watch Dunk the Halls on ESPN2, ESPN App, Disney+, Disney Channel, and Disney XD. pic.twitter.com/wj9EYkgTn9 — NBA (@NBA) December 25, 2025

Un formato que ya es tradición

La experiencia de ver un partido en simultáneo en versión real y animada no es nueva para ESPN y Disney. En ediciones anteriores, la NBA ya había experimentado con transmisiones alternativas que acercan el deporte a nuevas audiencias, especialmente familias y público infantil.

Dunk the Halls se consolida así como una nueva tradición navideña, fusionando el espectáculo del baloncesto con el universo Disney, sin perder la esencia competitiva del juego.

Stitch had a ball for Dunk the Halls ... more chaos next year? pic.twitter.com/44mZrS4hZI — ESPN (@espn) December 25, 2025

NBA, Disney y Navidad: una alianza que crece

Con eventos como Dunk the Halls, ESPN y Disney refuerzan su apuesta por formatos innovadores, transformando los partidos más importantes del calendario en experiencias inmersivas. La remontada de los Knicks le dio un cierre perfecto a una noche donde la magia navideña y el deporte de alto nivel volvieron a encontrarse.