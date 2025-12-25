Dunk the Halls ilumina la Navidad NBA: Disney y ESPN animan el Cavaliers vs. Knicks en una noche histórica

La Navidad NBA volvió a combinar deporte y espectáculo con la segunda edición de Dunk the Halls, el evento especial de ESPN y Disney que ofrece una transmisión animada en tiempo real de un partido oficial. Este año, el duelo elegido fue el Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks, con una puesta en escena mágica desde Walt Disney World y un cierre inolvidable en la cancha.
Remontada épica de los Knicks en el Madison Square Garden
En el partido real disputado en Madison Square Garden, los Knicks protagonizaron una de las grandes remontadas de la temporada, levantando una desventaja de 17 puntos en el último cuarto para imponerse 126-124.
Jalen Brunson lideró la reacción con 34 puntos, 13 de ellos en el cuarto periodo, incluido el triple decisivo a poco más de un minuto del final. Tyler Kolek aportó 16 unidades y una tapa clave en los segundos finales.
Los Cavaliers tuvieron una última oportunidad tras un triple imposible de Donovan Mitchell con 2,4 segundos en el reloj, pero el lanzamiento final no entró y selló el triunfo neoyorquino.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2004275738497958261&partner=&hide_thread=false
Disney y ESPN: la NBA convertida en un espectáculo animado
Qué es Dunk the Halls
Dunk the Halls es una transmisión alternativa animada, que se emite en simultáneo con el partido tradicional. Los jugadores reales son recreados como versiones animadas que compiten dentro de escenarios icónicos del Magic Kingdom, combinando datos en tiempo real, gráficos avanzados y narrativa pensada para toda la familia.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2004261637608685954&partner=&hide_thread=false
Personajes destacados de la edición 2025
La edición navideña contó con la participación de los personajes más emblemáticos de Disney:
Mickey y Minnie Mouse, como anfitriones del evento
Donald, Daisy, Goofy y Pluto, interactuando con la acción del partido
Chip y Dale, aportando humor durante los tiempos muertos
Stitch, quien hizo su debut en Dunk the Halls, convirtiéndose en una de las grandes atracciones del show
Entre los momentos más llamativos se destacaron el desfile navideño animado en Main Street, entrevistas de personajes en “zona mixta”, decoraciones festivas y guiños constantes al espíritu de la NBA en Navidad.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2004244323274313953&partner=&hide_thread=false
Un formato que ya es tradición
La experiencia de ver un partido en simultáneo en versión real y animada no es nueva para ESPN y Disney. En ediciones anteriores, la NBA ya había experimentado con transmisiones alternativas que acercan el deporte a nuevas audiencias, especialmente familias y público infantil.
Dunk the Halls se consolida así como una nueva tradición navideña, fusionando el espectáculo del baloncesto con el universo Disney, sin perder la esencia competitiva del juego.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2004280341083672605&partner=&hide_thread=false
NBA, Disney y Navidad: una alianza que crece
Con eventos como Dunk the Halls, ESPN y Disney refuerzan su apuesta por formatos innovadores, transformando los partidos más importantes del calendario en experiencias inmersivas. La remontada de los Knicks le dio un cierre perfecto a una noche donde la magia navideña y el deporte de alto nivel volvieron a encontrarse.