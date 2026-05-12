martes 12  de  mayo 2026
DEPORTES

Fallece jugador de la NBA a los 29 años de edad

Los Grizzlies de Memphis de la NBA dieron a conocer este martes que su jugador Brandon Clarke había fallecido, aunque no especificaron las causas de la muerte

El jugador de los Grizzlies de Memphis, Brandon Clarke, durante un partido del equipo, el 11 de febrero de 2025.

El jugador de los Grizzlies de Memphis, Brandon Clarke, durante un partido del equipo, el 11 de febrero de 2025.

CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- Los Grizzlies de Memphis de la NBA dieron a conocer este martes la muerte de su jugador Brandon Clarke, de 29 años, sin detallar las causas del fallecimiento.

"Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis no será olvidado", señalaron los Grizzlies en un breve comunicado.

Lee además
El exjugador de la NBA, Damon Jones, abandona una corte federal en Nueva York, el 28 de abril de 2026.
BALONCESTO

Exjugador de la NBA se declara culpable en caso de apuestas deportivas
Cade Cunningham #2 de los Detroit Pistons lanza a canasta contra Jalen Suggs #4 del Orlando Magic durante el primer cuarto del séptimo partido de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este de la NBA en el Little Caesars Arena el 3 de mayo de 2026 en Detroit, Michigan. 
Baloncesto

Pistons completan histórica remontada y Cavaliers avanzan a semifinales del Este de NBA

Poco después también expresó sus condolencias el comisionado de la NBA, Adam Silver.

"Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los integrantes con más años en los Grizzlies, Brandon fue un compañero de equipo y líder muy querido, que jugó al baloncesto con enorme pasión y determinación", dijo el dirigente.

Embed

Clarke, elegido en el puesto 21 del Draft de 2019, jugó sus siete temporadas de la NBA en los Grizzlies, promediando 10,2 puntos y 5,5 rebotes.

El pívot se convirtió rápidamente en una pieza importante de la plantilla, ganándose en 2022 una renovación por cuatro años y 50 millones de dólares.

Sin embargo, su trayectoria en los últimos años fue en descenso debido a numerosas lesiones que sólo le permitieron disputar dos partidos de la pasada temporada regular.

El pasado abril, el jugador fue arrestado en el estado de Arkansas bajo cargos por exceso de velocidad y posesión de una sustancia regulada.

Roma-Lazio no chocará con el tenis

El derbi de la capital de Italia entre la Roma y la Lazio, de la 37ª jornada de la Serie A, se jugará el lunes a las 18h45 GMT y no el domingo (10h30 GMT) porque los servicios de seguridad estarán movilizados para la final del Masters 1000 de tenis.

En nombre de "la gestión del orden público y de la movilidad urbana de forma concomitante con un acontecimiento de alcance mundial como son los Internacionales de Italia de tenis, que se celebran en el Foro Itálico, el partido de fútbol AS Roma-Lazio se disputará el lunes", anunció la prefectura de Roma en un breve comunicado.

Esta decisión ha provocado una reacción virulenta de la Liga italiana, que amenaza con acudir a la justicia.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Victor Wembanyama rompe récord histórico de tapones en playoffs NBA y apunta a otra marca legendaria

Doncic sigue sin fecha de retorno con los Lakers en los playoffs de la NBA

Knicks aplastan a los 76ers y se convierten en el primer finalista de conferencia de los playoffs NBA

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación
Derechos humanos

Trump asegura que va a liberar "a todos" los presos políticos en Venezuela

Secretario general de la ONU, António Guterres.
POLÍTICA

Secretario General de la ONU dice que hubo "gran complicidad" interna en la captura de Maduro en Venezuela

Sophia Lacayo.
VEREDICTO

Sentencian a prisión federal a excomisionada Sophia Lacayo por fraude electrónico

Migrantes brasileños deportados de Estados Unidos son transportados en un autobús a su llegada al Aeropuerto Internacional Pinto Martins en Fortaleza, Brasil, el 7 de febrero de 2025.
Departamento de Estado

EEUU se desmarca de declaración de la ONU sobre la migración: "Queremos fomentar la remigración"

Kevin Warsh, nominado por el presidente Donald Trump para presidente de la Reserva Federal, testifica durante su audiencia de confirmación ante el Comité del Senado sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos en el Edificio de Oficinas del Senado Dirksen, en Washington, DC.
RESERVA FEDERAL

Senado allana el camino para el nombramiento de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Fed

Te puede interesar

Las estafas afectan por igual a todas las generaciones.
EEUU

FBI advierte sobre aumento de estafas por teléfono, internet y redes sociales

Por JESÚS HERNÁNDEZ
Aviones de la Armada estadounidense se preparan para un vuelo de combate durante la Operación Furia Épica.
AUDIENCIA

Demócratas del Congreso "preocupados" por el costo de ofensiva contra Irán

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación
Derechos humanos

Trump asegura que va a liberar "a todos" los presos políticos en Venezuela

La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins.
POLÍTICA LOCAL

Encuesta revela respaldo del 70% a bono de seguridad en Miami, impulsado por Higgins

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
CAPITAL MUNDIAL DE LA PESCA

Temporada récord de pargo rojo en Florida: DeSantis anuncia 140 días de pesca en el Golfo