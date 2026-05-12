Fallece jugador de la NBA a los 29 años de edad

El jugador de los Grizzlies de Memphis, Brandon Clarke, durante un partido del equipo, el 11 de febrero de 2025.

LOS ÁNGELES.- Los Grizzlies de Memphis de la NBA dieron a conocer este martes la muerte de su jugador Brandon Clarke , de 29 años, sin detallar las causas del fallecimiento.

"Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis no será olvidado", señalaron los Grizzlies en un breve comunicado.

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Poco después también expresó sus condolencias el comisionado de la NBA, Adam Silver.

"Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los integrantes con más años en los Grizzlies, Brandon fue un compañero de equipo y líder muy querido, que jugó al baloncesto con enorme pasión y determinación", dijo el dirigente.

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Clarke, elegido en el puesto 21 del Draft de 2019, jugó sus siete temporadas de la NBA en los Grizzlies, promediando 10,2 puntos y 5,5 rebotes.

El pívot se convirtió rápidamente en una pieza importante de la plantilla, ganándose en 2022 una renovación por cuatro años y 50 millones de dólares.

Sin embargo, su trayectoria en los últimos años fue en descenso debido a numerosas lesiones que sólo le permitieron disputar dos partidos de la pasada temporada regular.

El pasado abril, el jugador fue arrestado en el estado de Arkansas bajo cargos por exceso de velocidad y posesión de una sustancia regulada.

Roma-Lazio no chocará con el tenis

El derbi de la capital de Italia entre la Roma y la Lazio, de la 37ª jornada de la Serie A, se jugará el lunes a las 18h45 GMT y no el domingo (10h30 GMT) porque los servicios de seguridad estarán movilizados para la final del Masters 1000 de tenis.

En nombre de "la gestión del orden público y de la movilidad urbana de forma concomitante con un acontecimiento de alcance mundial como son los Internacionales de Italia de tenis, que se celebran en el Foro Itálico, el partido de fútbol AS Roma-Lazio se disputará el lunes", anunció la prefectura de Roma en un breve comunicado.

Esta decisión ha provocado una reacción virulenta de la Liga italiana, que amenaza con acudir a la justicia.

FUENTE: AFP