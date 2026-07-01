miércoles 1  de  julio 2026
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Bélgica logra su boleto a octavos con un penal

Los Diablos Rojos sellaron su pase a la siguiente fase del Mundial con una victoria por 3-2 sobre Senegal. El equipo europeo debió reponerse de un marcador adverso para asegurar su clasificación.

Youri Tielemans #8 de Bélgica celebra la victoria de su equipo por 3-2 en el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Bélgica y Senegal en el Estadio de Seattle

Youri Tielemans #8 de Bélgica celebra la victoria de su equipo por 3-2 en el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Bélgica y Senegal en el Estadio de Seattle

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SEATTLE.- Bélgica sabe sufrir. En un partido con aires de montaña rusa, los Diablos Rojos se clasificaron este miércoles a los octavos de final del Mundial al vencer a Senegal por 3-2, tras empatar un 0-2 en contra al final del tiempo reglamentario e imponerse con un penal en la prórroga.

Los europeos remaron durante gran parte del encuentro frente a un rival que se adelantó con tantos del centrocampista Habib Diarra (24') y el delantero Ismaila Saar (51').

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Pero en tres minutos de locura, Bélgica igualó gracias a Romelu Lukaku (86') y Youri Tielemans (89') para llevar el partido al tiempo extra.

El mismo Tielemans anotó el penal de la victoria en el 120'+5, concedido tras una revisión del VAR, y mandó a su selección a la siguiente ronda, el próximo lunes también en Seattle, contra el ganador de Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina.

El final es cruel para los africanos que habían hecho méritos suficientes para imponerse durante los 90 minutos, pero que pagaron caro un par de despistes en defensa.

"Duele (...) Estábamos bien, ganábamos 2-0, pero el partido no dura solamente 85 minutos", lamentó el seleccionador senegalés, Pape Thiaw, en la rueda de prensa postpartido.

Su equipo entró al partido como un rayo ante una Bélgica lenta y previsible en ataque, con muy poca presencia de sus estrellas Kevin De Bruyne y Jeremy Doku.

Los Leones de la Teranga se adueñaron de la pelota y supieron moverla con velocidad para hacer daño por las bandas.

Así llegó su primera ocasión clara. El lateral izquierdo Ismail Jakobs centró fuerte al área. Thibault Courtois se estiró, pero sólo pudo tocar la pelota con la punta de los dedos, y el rebote le llegó a Saar que disparó al palo.

Minutos después, el mismo Saar volvió a tocar el poste al rematar de cabeza un centro de su estrella, Sadio Mané, pero Diarra estuvo rápido para cazar el rechace y batir a Courtois.

Bélgica, alicaída, trató de reponerse antes del descanso, pero el arquero senegalés Mory Diaw logró desviar un potente disparo del defensa Maxim De Cuyper con una gran estirada.

- Remontada belga -

Senegal golpeó de nuevo al inicio de la segunda parte. El central Moussa Niakhaté lanzó un pase en profundidad desde su campo para Saar, que bajó la pelota con el pecho, resistió a un defensor rival y venció a Courtois de un cañonazo imparable.

Los africanos ganaban 2-0 y nada parecía poder desviarlos del camino a octavos.

Obligada a lanzarse al ataque, Bélgica mejoró con la entrada del extremo del Benfica Dodi Lukebakio por Doku, pero los senegaleses amenazaban con hacer el tercero en cada contragolpe.

Mané lo tuvo al alcance, pero Courtois le ganó un mano a mano a cinco minutos del final.

Apenas unos segundos después, Bélgica se empeñó en demostrar lo loco que puede ser este deporte. Lukaku, sin éxito desde su ingreso al campo en el descanso, cortó en el primer palo un centro raso del lateral Thomas Meunier y mandó la pelota a la red.

Y enseguida, Leandro Trossard centró al segundo palo, Diaw midió mal en la salida y Tielemans marcó de cabeza para mandar el partido a la prórroga.

"En el fútbol, todo es siempre posible mientras uno crea en ello", dijo el seleccionador de Bélgica, Rudi García, tras el encuentro. "Hicimos los ajustes necesarios desde la segunda mitad del primer tiempo; estábamos dando pases clave desde muy lejos cuando no era necesario. Corregimos eso y las cosas mejoraron, aunque encajamos el segundo gol", añadió.

Con el golpe del empate, Senegal cedió el control al inicio del tiempo extra, pero tuvo una ocasión clara con un disparo del centrocampista Ibrahim Mbaye que se marchó levemente desviado.

Poco después, Bélgica metió un centro al área desde la izquierda, Tielemans cayó tras una entrada del centrocampista senegalés Lamine Camara y el VAR señaló la pena máxima.

Tielemans, convertido en el héroe de los suyos, no tembló para vencer a Diaw y completar la remontada belga.

FUENTE: Con información de AFP

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