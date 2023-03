Cuando faltaban unos pocos meses para iniciar el Clásico Mundial de Béisbol, se dio a conocer que muchas estrellas no irían a representar su país por el temor de lesionarse durante el torneo y poner en riesgo su temporada de MLB . Eso causó malestar en algunos jugadores, porque era una decisión de los equipos. Ahora pudiera darle la razón a otros.

Díaz fue sacado del campo con ayuda de sus compañeros luego de lesionarse la rodilla derecha mientras celebraba la victoria de la selección boricua, que avanzó a cuartos de final y se medirá -sin su taponero- a su similar de México.

No hubo información inmediata sobre la gravedad de la lesión de Díaz. Los Mets dijeron que se someterá a más pruebas este jueves. Pero por la forma en que sus compañeros de selección lo rodearon, en estado de shock, no parecía alentadora.

https://twitter.com/DeporteToday2/status/1636200983628849158 ¡Increíble! Edwin Díaz, cerrador estrella de Puerto Rico se lesionó en plena celebración tras vencer a República Dominicana y asegurar el pase a la siguiente fase. El lanzador tuvo que salir del campo en silla de ruedas #worldbaseballclassic pic.twitter.com/BYUeluDQsb — Deporte Today (@DeporteToday2) March 16, 2023

La lesión fue exactamente lo que más temen los equipos de Grandes Ligas y sus fanáticos cuando sus estrellas de alto precio van a jugar para sus países en el CMB. Díaz firmó un contrato de $102 millones por cinco años en noviembre.

Pase lo que pase, este contratiempo seguramente desencadenará un animado debate sobre si el torneo, que comenzó en 2006 y se llevó a cabo cada tres o cuatro años hasta su cancelación en 2021, vale la pena.

“Esas cosas le pueden pasar a cualquiera en cualquier momento”, dijo el jardinero estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts, quien jugaba para Estados Unidos cuando Díaz se lesionó. “Siempre se puede tratar de culpar al WBC, pero eso fue solo un extraño accidente que le pudo pasar a cualquiera en cualquier momento”.

Ciertamente, una lesión puede ser sufrida en cualquier lugar y momento. Varios ejemplos cercanos comprueba la teoría, tal el caso de Gavin Lux que se se rompió la rodilla en un juego de exhibición reciente para los Dodgers y está fuera por la temporada. También el cubano Aroldis Chapman que se lastimó por una caída en su hogar y debe descansar varias semanas.

“Cada día que te presentas al patio, existe la posibilidad de lastimarte. Hay peligro en el trabajo. Cualquiera puede salir lastimado en un momento dado. Cualquier cosa puede pasar”, explicó el slugger estadounidense y compañero de equipo en los Mets, Pete Alonso . “Ese es el riesgo que corremos jugando béisbol. Somos atletas y, lamentablemente, las lesiones son parte del juego”.

Díaz el más grave

Pero los equipos de MLB pueden tener referencia más de un caso que sucedieron en la actual edición del Clásico Mundial.

Freddie Freeman, se lastimó el tendón de la corva esta semana jugando para Canadá.

“Obviamente hay riesgo involucrado”, dijo el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Mike Trout, de los Angelinos, después de ayudar a Estados Unidos a ganar. “Todavía estás jugando béisbol y es el entrenamiento de primavera”.

Yadier Molina sin updates de Díaz. #LosNuestros pic.twitter.com/Bv3J3hENlj

— Jorge Figueroa Loza (@jorgefloza) March 16, 2023

Díaz fue rodeado por sus compañeros de equipo después de lanzar una novena entrada perfecta en una victoria de 5-2 que aseguró a Puerto Rico un lugar en los cuartos de final del CMB. El grupo estaba saltando juntos en el infield cuando el diestro se derrumbó en el suelo e inmediatamente se tomó la pierna derecha.

Díaz estaba llorando y no apoyó ningún peso en su pierna derecha mientras un entrenador lo ayudaba cojeando hacia el banquillo.

https://twitter.com/jorgefloza/status/1636199921144459267 Yadier Molina sin updates de Díaz. #LosNuestros pic.twitter.com/Bv3J3hENlj — Jorge Figueroa Loza (@jorgefloza) March 16, 2023

“Estaba abrazando a nuestros entrenadores en el banquillo. Luego, cuando miramos hacia arriba, Edwin estaba en el suelo”, relató el mánager de Puerto Rico, Yadier Molina. “No sabía. No sabía cómo actuar, no sabía cómo… qué decir. Me sorprendió”.

Celebración agridulce

Díaz, de 28 años, es dos veces All-Star y dos veces relevista del año. Convirtió 32 salvamentos para los Mets la temporada pasada con efectividad de 1.31 y 118 ponches en 62 entradas.

metssugar.jpg El boricua Edwin Díaz, de los Mets de Nueva York, festeja luego de conseguir el salvamento en el duelo ante los Dodgers de Los Ángeles, el miércoles 31 de agosto de 2022 AP / Adam Hunger

Díaz no es el primer atleta profesional lesionado durante una celebración ruidosa. El toletero de los Angelinos de Los Ángeles, Kendrys Morales, se rompió la pierna en 2010 al dar un gran salto al plato después de conectar un grand slam que puso fin al juego; el mánager Mike Scioscia posteriormente prohibió los scrums con rebote en el plato.

El lanzador de los Cachorros de Chicago, Ryan Dempster, se rompió un dedo del pie al engancharse el pie en la barandilla de un dugout mientras corría por el campo en 2009, y Denny Hocking, de los Mellizos de Minnesota, terminó con la nariz rota después de que sus compañeros, demasiado entusiastas, celebraran su primer jonrón en 2001.

Pero esos fueron juegos que contaron para sus equipos en la temporada regular. La lesión de Díaz seguramente alimentará a quienes dicen que es una mala idea que los equipos de Grandes Ligas presten jugadores para jugar internacionalmente.

https://twitter.com/ESPN_Beisbol/status/1636196017014992897 La celebración de Puerto Rico por el pase a cuartos se vio interrumpida por un momento de tensión cuando el cerrador Edwin Diaz salió con una aparente lesión en el pie.



Se lastimó mientras celebraba con sus compañeros. pic.twitter.com/5VRIPb2hIs — ESPN Béisbol (@ESPN_Beisbol) March 16, 2023

El torneo Clásico Mundial de Béisbol se está jugando a medida que los jugadores de la MLB se preparan para el comienzo de la temporada a fines de marzo. El CMB tiene reglas establecidas, además de algunas solicitudes de los equipos de la MLB, para tratar de proteger a los jugadores, en particular a los lanzadores, de lesionarse.

Los lanzadores de todos los países están limitados a 65 lanzamientos por salida en la primera ronda. Si un jugador hace más de 50 lanzamientos en una salida, no puede lanzar durante los próximos cuatro días. Si lanza más de 30, no puede lanzar al día siguiente. Finalmente, si lanza en días consecutivos, debe sentarse al día siguiente.

Pero pocos podrían haber imaginado la escena del miércoles.