EEUU se apodera de los cuartos de final en Australia

Shelton apenas tiene 20 años de edad. Hace justamente un año, estudiaba y competía en la Universidad de Florida, donde su padre, un extenista profesional, dirige al equipo masculino.

Este lunes, Shelton derrotó a su compatriota J.J. Wolf por 6-7 (5), 6-2, 6-7 (4), 7-6 (4), 6-2 en la arena John Cain e inesperadamente quedó instalado en los cuartos de final de un Grand Slam — uno de tres varones estadounidenses que han alcanzado esa instancia en el Melbourne Park, el mayor contingente del país desde 2000.

“Es toda una sorpresa. Me subí al avión sin expectativas", dijo Shelton, el campeón universitarios de individuales en 2022, sobre su actuación en el segundo Slam que disputa en su naciente carrera profesional. “Tal vez me ha ayudado un poco el no tener esa expectativa, esa sensación de que debo rendir, pero nada más de salir a jugar y mostrar lo que soy”.

Shelton, número 89 en la clasificación de la ATP, se enfrentará a otro estadounidense no preclasificado en cuartos. Se trata de Tommy Paul, el 35to del escalafón de la ATP, que eliminó al español Roberto Bautista Agut (24to cabeza de serie) por 6-2, 4-6, 6-2, 7-5.

Será el primer duelo de cuartos de un Slam entre dos estadounidenses desde 2007, cuando Andy Roddick doblegó a Mardy Fish en Melbourne. El título ganado por Roddick en el US Open hace 20 años se mantiene como el último de un estadounidense en la rama de sencillos de un grande.

“Es el sueño de todos cuando se comienza en el tenis de jugar los partidos importantes en los Slams", dijo Paul, de 25 años. “Estoy bien emocionado por salir a jugar el viernes. Está asegurado tener a un estadounidense en las semis, y eso también me emociona”.

El trío es completado por Sebastian Korda, quien disputará su compromiso de cuartos el martes contra el ruso Karen Khachanov (18vo preclasificado). Al igual que Shelton y Paul, Korda nunca había llegado tan lejos en un grande. Y como Shelton, el padre de Korda fue tenista: Petr Korda conquistó el Abierto de Australia en 1998.

Estas instancias son ampliamente conocidas por Novak Djokovic, con 21 títulos del Grand Slam en su palmarés. El serbio lució invencible en una demoledora victoria 6-2, 6-1, 6-2 ante el australiano Alex de Miñaur (22do preclasificado) y dijo que los isquiotibiales de su pierna izquierda ya no le daban problemas.

“Hoy no sentí nada”, dijo Djokovic, que dijo estar tomando “muchos” antiinflamatorios.

Djokovic, que no pudo disputar el torneo el año pasado porque no estaba vacunado contra el COVID-19, avanzó un poco más hacia su 10mo título en Melbourne sin enfrentar un punto de break.

Ahora jugará contra Andrey Rublev (5to quinto cabeza de serie). El ruso se recuperó una y otra vez de sucesivas desventajas hasta derrotar al danés Holger Rune (9no) por 6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (11-9).

Los cuartos de final femeninos enfrentarán a la polaca Magda Linette — en cuartos de un Grand Slam por primera vez a los 31 años — contra la checa Karolina Pliskova y a la bielorrusa Aryna Sabalenka frente a la croata Donna Vekic.

Temprano el lunes, Sabalenka (5ta preclasificada) despachó 7-5, 6-2 a la suiza Belinda Bencic. Una doble falta de Bencic le hizo perder el primer set, lo que puso en control a Sabalenka desde ese momento.

La máxima favorita Iga Swiatek y la número dos Ons Jabeur fueron eliminadas, dejando a la estadounidense Jessica Pegula (3ra preclasificada) como la mujer con el mejor ranking entre las mejores ocho del torneo.

“Estoy muy contenta con la victoria de hoy”, dijo Sabalenka. “Ella (Bencic) es una jugadora increíble. Jugó muy bien. Realmente estoy contenta con mi nivel hoy”.

Sabalenka indicó que ha trabajado duro en controlar sus emociones durante los partidos.

“Me ha tomado algo de tiempo entender que las emociones negativas no me van a ayudar en la cancha”, señaló. “Simplemente hay que mantenerse fuerte y creer, sin importar nada”.

Linette dio cuenta 7-6 (3), 6-4 de la francesa Caroline García (4ta preclasificad); Pliskova (30ma) superó 6-0, 6-4 a la china Zhang Shuai (23); y Vekic derrotó 6-2, 1-6, 6-3 a la checa Linda Fruhvirtova.

FUENTE: AP