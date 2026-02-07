sábado 7  de  febrero 2026
Fútbol

El ambicioso plan para el regreso de Messi a Newell’s

En Argentina sale a relucir una posible oferta para llevar a Lionel Messi al equipo de sus amores de infancia

Leo Messi homenajea a Maradona con una camiseta de Newells

Leo Messi homenajea a Maradona con una camiseta de Newell's

Europa Press
Por Pedro Felipe Hernández

El fútbol, en su esencia más pura, suele ser un círculo que busca cerrarse donde todo comenzó. Para Lionel Messi, ese punto de origen no es el Camp Nou ni el Parque de los Príncipes, sino el césped del "Coloso" del Parque Independencia. Mientras el astro argentino se prepara para una nueva temporada con el Inter Miami de Javier Mascherano, y tiene la mirada puesta en el Mundial 2026, en Rosario se ha gestado un movimiento que busca sacudir los cimientos del mercado internacional: la "Operación Retorno" para 2027.

Un proyecto de Estado

Juan Manuel Medina, vicepresidente de Newell’s Old Boys, ha confirmado lo que muchos consideraban una utopía. El club trabaja formalmente en un proyecto para que el '10' vista la camiseta de la "Lepra" durante el primer semestre de 2027. "Es un proyecto que excede a Newell's. Es un proyecto de la ciudad de Rosario, de la Provincia y del fútbol argentino", afirmó el directivo.

Lee además
El presidente de Argentina Javier Milei habla ante el pleno de Naciones Unidas
GOBIERNO

Argentina crea Oficina de Respuesta Oficial para desmentir "falsedades" en medios de comunicación
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump estrecha la mano de su homólogo argentino, Javier Milei.
CONVENIO

Argentina y EEUU firman acuerdo de comercio e inversión

La propuesta no es solo deportiva, sino logística e institucional. Se trata de una "cuestión de Estado" que incluye un despliegue de seguridad sin precedentes y mejoras estructurales para que la familia Messi pueda residir en su país con las máximas garantías tras décadas en el exterior. La fórmula sería una cesión de seis meses, permitiendo a Leo cumplir su sueño romántico antes de regresar a Estados Unidos para finalizar su contrato con la MLS en 2028.

Donde nació la leyenda

Para entender el peso de este regreso, hay que mirar hacia atrás. Messi llegó a las inferiores de Newell’s a los 6 años. Entre 1994 y 1999, aquel niño menudo apodado "La Pulga" anotó, según registros de la Asociación Rosarina de Fútbol, casi 500 goles. Era el líder de "La Máquina del 87", una categoría invicta que maravillaba por su juego colectivo.

En Rosario, Messi no era un proyecto de marketing; era el chico que hacía malabares con la pelota en los descansos y que soñaba con debutar en la primera división argentina antes de que el destino —y la necesidad de un tratamiento hormonal— lo llevara a Barcelona. Verlo hoy con la rojinegra no sería solo un fichaje, sino la reparación de una historia que quedó inconclusa por la fuerza de las circunstancias.

El epílogo perfecto

El regreso de Messi en 2027, tras el Mundial y la Finalíssima contra España, representaría el epílogo más coherente para la carrera del mejor de todos los tiempos. No vendría a competir por títulos que ya tiene a montones, sino a saldar una deuda emocional con sus raíces.

Para el fútbol argentino, su presencia revitalizaría la liga local y ofrecería a las nuevas generaciones la oportunidad de ver en vivo a su ídolo en el contexto más pasional del mundo. El deseo está sobre la mesa; la logística se está construyendo. Rosario espera a su hijo pródigo para que el círculo, finalmente, se complete.

Temas
Te puede interesar

Argentina pide a EEUU la extradición de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad

Denuncia contra la AFA afronta días claves ante la justicia argentina

Chile inscribe candidatura de Bachelet para dirigir ONU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Unidades del Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford acompañados de cazas.
POLÍTICA

¿Se estaría gestando una repentina incursión militar de EEUU en Cuba?

Kevin Warsh (centro), el exgobernador del Banco Central designado por el presidente Donald J. Trump para dirigir la Reserva Federal.
BANCO CENTRAL

Designación de Trump augura una nueva era para la Reserva Federal

La actriz española Elisa Mouliaá.
POLÉMICA

Actriz española retira denuncia por agresión sexual contra exlíder de la izquierda

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
POLÍTICA

El "jaque mate" de Trump obliga a La Habana a negociar

Una madre y su hija miran los precios de productos cárnicos en un supermercado.
Comercio

EEUU aprueba la importación extra de hasta 80.000 toneladas de carne de res de Argentina

Te puede interesar

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
POLÍTICA

El "jaque mate" de Trump obliga a La Habana a negociar

Por Estefani Brito
Rafael Marrero, economista jefe y presidente del Miami Strategic Intelligence Institute (MSI2).
PREVENCIÓN

Florida arrecia guerra contra espionaje chino, nace unidad C.H.I.N.A. para blindar datos biométricos

Miles de toneladas de flores llegan al Aeropuerto Internacional de Miami con Avianca Cargo.
FLORIDA

Avianca Cargo impulsa auge de flores por San Valentín a través de Miami

Roberto González comisionado del distrito 11, en el pleno de la Comision Condal. 
CONDADO

Comisionado de Miami-Dade impulsa polo aeroespacial y modelo de crecimiento con más empleo y menos impuestos

Kevin Warsh (centro), el exgobernador del Banco Central designado por el presidente Donald J. Trump para dirigir la Reserva Federal.
BANCO CENTRAL

Designación de Trump augura una nueva era para la Reserva Federal