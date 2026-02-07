El ambicioso plan para el regreso de Messi a Newell’s

El fútbol, en su esencia más pura, suele ser un círculo que busca cerrarse donde todo comenzó. Para Lionel Messi , ese punto de origen no es el Camp Nou ni el Parque de los Príncipes, sino el césped del "Coloso" del Parque Independencia. Mientras el astro argentino se prepara para una nueva temporada con el Inter Miami de Javier Mascherano, y tiene la mirada puesta en el Mundial 2026, en Rosario se ha gestado un movimiento que busca sacudir los cimientos del mercado internacional: la "Operación Retorno" para 2027.

Juan Manuel Medina, vicepresidente de Newell’s Old Boys , ha confirmado lo que muchos consideraban una utopía. El club trabaja formalmente en un proyecto para que el '10' vista la camiseta de la "Lepra" durante el primer semestre de 2027. "Es un proyecto que excede a Newell's. Es un proyecto de la ciudad de Rosario, de la Provincia y del fútbol argentino", afirmó el directivo.

La propuesta no es solo deportiva, sino logística e institucional. Se trata de una "cuestión de Estado" que incluye un despliegue de seguridad sin precedentes y mejoras estructurales para que la familia Messi pueda residir en su país con las máximas garantías tras décadas en el exterior. La fórmula sería una cesión de seis meses, permitiendo a Leo cumplir su sueño romántico antes de regresar a Estados Unidos para finalizar su contrato con la MLS en 2028.

Donde nació la leyenda

Para entender el peso de este regreso, hay que mirar hacia atrás. Messi llegó a las inferiores de Newell’s a los 6 años. Entre 1994 y 1999, aquel niño menudo apodado "La Pulga" anotó, según registros de la Asociación Rosarina de Fútbol, casi 500 goles. Era el líder de "La Máquina del 87", una categoría invicta que maravillaba por su juego colectivo.

En Rosario, Messi no era un proyecto de marketing; era el chico que hacía malabares con la pelota en los descansos y que soñaba con debutar en la primera división argentina antes de que el destino —y la necesidad de un tratamiento hormonal— lo llevara a Barcelona. Verlo hoy con la rojinegra no sería solo un fichaje, sino la reparación de una historia que quedó inconclusa por la fuerza de las circunstancias.

El epílogo perfecto

El regreso de Messi en 2027, tras el Mundial y la Finalíssima contra España, representaría el epílogo más coherente para la carrera del mejor de todos los tiempos. No vendría a competir por títulos que ya tiene a montones, sino a saldar una deuda emocional con sus raíces.

Para el fútbol argentino, su presencia revitalizaría la liga local y ofrecería a las nuevas generaciones la oportunidad de ver en vivo a su ídolo en el contexto más pasional del mundo. El deseo está sobre la mesa; la logística se está construyendo. Rosario espera a su hijo pródigo para que el círculo, finalmente, se complete.