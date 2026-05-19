Ronald Acuña Jr. vuelve con los Bravos de Atlanta tras superar lesión

El venezolano Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, celebra luego de conectar un sencillo en un encuentro, el 25 de mayo de 2024.

Los Bravos de Atlanta recuperaron a una de sus principales figuras. El venezolano Ronald Acuña Jr. fue reactivado de la lista de lesionados antes del juego del lunes frente a los Miami Marlins.

Aunque no apareció como titular en la alineación inicial, el jardinero de 28 años estuvo disponible desde el banquillo, según informó The Athletic.

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Acuña permanecía fuera de acción desde el 2 de mayo debido a una distensión en el tendón de la corva izquierdo.

Como movimiento correspondiente, Atlanta envió al infielder Kyle Farmer a la lista de lesionados de 10 días por una distensión en el antebrazo derecho.

El regreso del cinco veces All-Star llega en un gran momento para Atlanta, líder de la División Este de la Liga Nacional con récord de 32 victorias y 15 derrotas.

Antes de lesionarse, Acuña bateaba para promedio de .252, con porcentaje de embasado de .362 y slugging de .378. Además, acumulaba dos jonrones, nueve carreras impulsadas, 20 boletos y siete bases robadas en 34 partidos.