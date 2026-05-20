Mikel Arteta: del aprendiz de Guardiola al técnico que devolvió al Arsenal a la gloria en la Premier League

El técnico español del Manchester City, Pep Guardiola (izquierda), abraza al técnico español del Arsenal, Mikel Arteta, antes del inicio del partido de la Premier League inglesa entre el Manchester City y el Arsena

Mikel Arteta pasó de ser el asistente de Pep Guardiola a convertirse en el hombre que terminó arrebatándole la Premier League. El técnico vasco llevó al Arsenal FC nuevamente a la cima del fútbol inglés, poniendo fin a una espera de 22 años desde la histórica campaña de los “Invencibles” de 2004.

La conquista del título representa la culminación de un proyecto iniciado en 2019, cuando el Arsenal apostó por su antiguo capitán pese a no tener experiencia previa como entrenador principal.

Fútbol Endrick anuncia su regreso al Real Madrid tras una destacada cesión en el Lyon

Arteta llegó al banquillo londinense tras trabajar más de tres años como segundo entrenador de Guardiola en el Manchester City. Durante ese periodo absorbió conocimientos tácticos y de gestión de uno de los entrenadores más exitosos del fútbol moderno.

“Siempre le estaré agradecido; de lo contrario, no estaría aquí”, llegó a decir Arteta sobre Guardiola.

Sin embargo, el estilo del Arsenal campeón terminó alejándose del modelo de posesión extrema del City. El técnico español construyó un equipo sólido defensivamente, con enorme fortaleza en jugadas a balón parado y una mentalidad competitiva que recuerda más a la influencia de David Moyes, entrenador bajo el que Arteta brilló en el Everton FC.

Desde su llegada al club, Arteta impulsó una profunda reconstrucción de la plantilla. Jugadores importantes como Pierre-Emerick Aubameyang y Mesut Özil salieron del equipo en busca de crear un vestuario más comprometido con la nueva filosofía.

Aunque ganó una FA Cup pocos meses después de asumir el cargo, el camino hacia el éxito no fue sencillo. El Arsenal llegó a terminar octavo en la Premier League y sufrió varios tropiezos en temporadas posteriores, incluyendo dolorosas pérdidas de puestos de clasificación a la UEFA Champions League.

Incluso tras tres subcampeonatos consecutivos, Arteta fue cuestionado por su supuesto estilo conservador y por no poder dar el paso definitivo hacia el título.

Pero en la temporada 2025-2026 finalmente rompió la barrera. El Arsenal resistió la presión del Manchester City en el tramo final y terminó conquistando una Premier histórica, consolidando a Arteta como uno de los grandes entrenadores del fútbol europeo.

Ahora, los Gunners podrían cerrar una temporada legendaria si vencen al Paris Saint-Germain en la final de la Champions League en Budapest el próximo 30 de mayo, lo que significaría el primer título europeo en la historia del club.