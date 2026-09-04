viernes 4  de  septiembre 2026
Fútbol

El Barça encuentra en Raphinha al goleador que buscaba tras un inicio brillante

Tras quedarse sin Julián Álvarez, el Barça encuentra en casa a su principal goleador con un Raphinha en estado de gracia.

El delantero brasileño #11 del Barcelona, Raphinha, marca el primer gol durante el partido de la liga española entre el Villarreal CF y el FC Barcelona en el Estadio La Cerámica en Vila-real el 21 de diciembre de 2025.&nbsp;

El delantero brasileño #11 del Barcelona, Raphinha, marca el primer gol durante el partido de la liga española entre el Villarreal CF y el FC Barcelona en el Estadio La Cerámica en Vila-real el 21 de diciembre de 2025. 

JOSE JORDAN / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El Barcelona comenzó la temporada con la intención de reforzar su ataque y llegó a intentar el fichaje del argentino Julián Álvarez, pero finalmente no consiguió incorporarlo. La solución, sin embargo, parece haber estado dentro de casa: Raphinha ha comenzado la Liga a un ritmo arrollador.

El brasileño suma cinco goles en las tres primeras jornadas y se ha convertido en el principal referente ofensivo de un Barça que cuenta sus partidos por victorias. Con 29 años y una creciente influencia dentro del vestuario, el delantero afronta el desafío de convertirse en el gran goleador del equipo.

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La situación ofensiva del conjunto azulgrana también cambió con las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres. En el último día del mercado, además, llegó Gabriel Jesus procedente del Arsenal para reforzar el ataque.

Raphinha, el nuevo líder ofensivo del Barça

Gabriel Jesus fue preguntado precisamente por su papel dentro de un ataque que actualmente domina Raphinha. El brasileño respondió con elogios hacia su compatriota y dejó claro que llega al Barcelona para ayudar a un equipo que ya considera competitivo.

La gran incógnita será quién ocupará de forma habitual el puesto de goleador titular. La respuesta se conocerá durante las próximas semanas y todo apunta a que Hansi Flick podría recurrir a las rotaciones, especialmente teniendo en cuenta los problemas físicos que Raphinha sufrió la temporada pasada.

El brasileño llegó al Barcelona en 2022 procedente del Leeds United, después de haber pasado por clubes como el Vitória de Guimarães, el Sporting de Lisboa y el Rennes. Su carrera en el Barça dio un giro importante con la llegada de Flick en 2024.

Tras una etapa en la que había comenzado a frustrarse bajo las órdenes de Xavi Hernández, Raphinha encontró con Flick un entrenador que le otorgó un papel fundamental en el sistema ofensivo. Desde entonces, se convirtió en una pieza clave para el técnico alemán y ganó dos Ligas consecutivas.

Raphinha también asume el brazalete de capitán

La importancia del brasileño ha aumentado todavía más esta temporada. Flick le ha entregado el brazalete de capitán y le ha dado un papel protagonista en el ataque, reforzando su condición de uno de los líderes del vestuario.

Su exigencia también es conocida dentro del grupo. El propio Raphinha reconoció la pasada temporada que en ocasiones podía resultar demasiado insistente con sus compañeros para mantener un determinado nivel de intensidad y calidad.

Flick, por su parte, ha defendido públicamente el valor del delantero. El técnico alemán llegó a mostrar su enfado cuando Raphinha terminó quinto en el Balón de Oro 2025, por detrás de Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, entre otros.

Marc Bernal también destacó su influencia en el equipo y especialmente entre los jugadores más jóvenes. Para el centrocampista, Raphinha es un ejemplo por su cercanía, personalidad y claridad sobre lo que quiere conseguir.

Cinco goles para empezar la temporada

Raphinha comenzó la Liga dejando claras sus intenciones. En la goleada por 5-0 ante el Elche marcó dos tantos y volvió a encontrar la portería en la segunda jornada, durante el triunfo por 2-0 frente al Athletic.

Su actuación más reciente volvió a ser decisiva. En la victoria por 5-2 contra el Rayo Vallecano, el atacante brasileño marcó otros dos goles para alcanzar los cinco en apenas tres encuentros.

Mantener este ritmo será complicado. Los próximos rivales pueden plantear defensas más cerradas y exigir al Barça soluciones diferentes en ataque. Aun así, Raphinha ya ha dejado una declaración de intenciones contundente.

El próximo desafío será el Valencia de Carlos Corberán en Mestalla. El partido supondrá una prueba diferente para el Barcelona, pero también una nueva oportunidad para que Raphinha confirme que está preparado para asumir el papel de principal goleador y líder ofensivo del Barça.

FUENTE: AFP

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