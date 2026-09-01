martes 1  de  septiembre 2026
Fútbol

Entrenador del Barcelona elogia a Gabriel Jesús: “Es un delantero top”

Hansi Flick elogia a Gabriel Jesús antes de su llegada al Barcelona: “Es un delantero top”. El brasileño llegaría del Arsenal por 10 millones de euros más variables

El técnico alemán del Barcelona, Hans-Dieter Flick, reacciona durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano de Madrid en el estadio Camp Nou de Barcelona el 31 de agosto de 2026.

El técnico alemán del Barcelona, Hans-Dieter Flick, reacciona durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano de Madrid en el estadio Camp Nou de Barcelona el 31 de agosto de 2026.

Lluis GENE / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, elogió a Gabriel Jesús, quien está a un paso de convertirse en nuevo jugador azulgrana, y destacó que el delantero brasileño puede aportar “muchas cosas” al equipo.

Gabriel Jesús está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador del Barcelona. El delantero brasileño, de 29 años, estuvo este lunes en el palco del Camp Nou para presenciar la victoria del conjunto azulgrana por 5-2 ante el Rayo Vallecano, mientras espera que se haga oficial su traspaso.

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Después del encuentro, el entrenador del Barça, Hansi Flick, valoró públicamente la llegada del atacante del Arsenal.

“Para mí es un delantero top y, por supuesto, para nosotros es muy importante. Puede aportarnos muchas cosas y estoy muy contento de que esté aquí”, afirmó Flick a DAZN.

Gabriel Jesús se perfila como la alternativa del Barcelona a Julián Álvarez. El club azulgrana intentó incorporar al delantero argentino del Atlético de Madrid, pero se encontró con la negativa del conjunto rojiblanco.

El Barça llevaba varias semanas buscando un delantero para reforzar su ataque tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres. En este comienzo de temporada, Flick ha recurrido al brasileño Raphinha como referencia ofensiva, con un resultado destacado: cinco goles en las tres primeras jornadas de LaLiga.

El técnico del Barcelona, el alemán Hansi Flick, durante una conferencia de prensa previa a un juego de la Liga de Campeones, el 28 de enero de 2025.

El técnico del Barcelona, el alemán Hansi Flick, durante una conferencia de prensa previa a un juego de la Liga de Campeones, el 28 de enero de 2025.

Gabriel Jesús busca recuperar protagonismo

El brasileño tiene todavía un año de contrato con el Arsenal, pero ha perdido protagonismo en el conjunto londinense durante los últimos meses ante la competencia de Kai Havertz y Viktor Gyökeres.

Su posible llegada al Barcelona supondría una nueva oportunidad para recuperar un papel protagonista y convertirse en una pieza importante para Flick.

Según la prensa española, el traspaso se cerraría por unos 10 millones de euros (11,5 millones de dólares), más variables.

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