Simeone lanza un mensaje a Julián Álvarez tras su frustrado fichaje por el Barcelona

El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, hace un gesto en la línea de banda durante el partido de fútbol de la liga española entre su club y el RC Celta de Vigo en el Estadio Metropolitano de Madrid, el 15 de febrero de 2025.

Diego Simeone considera que todo lo ocurrido este verano alrededor de Julián Álvarez puede terminar convirtiéndose en una experiencia positiva para el delantero del Atlético de Madrid. El entrenador rojiblanco aseguró este viernes que el argentino tiene ante sí una oportunidad para aprender y afrontar de otra manera las situaciones que ha vivido en las últimas semanas.

El nombre de Álvarez estuvo en el centro de la actualidad durante buena parte del mercado de fichajes por el interés del Barcelona, aunque finalmente la operación no llegó a concretarse y el atacante continuará en el conjunto madrileño.

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Para Simeone, lejos de quedarse atrapado en lo sucedido, el futbolista debe aprovecharlo como una experiencia de crecimiento.

“La vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián de ajustar un montón de situaciones en su vida”, explicó el técnico argentino durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento en Majadahonda.

Simeone también hizo una reflexión sobre la tendencia a juzgar constantemente las decisiones y situaciones que rodean a los futbolistas.

“Nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y, desgraciadamente, nos pasamos muchísimo tiempo juzgando. Todos juzgamos. Hay que juzgar menos y preocuparse más en aprender”, afirmó.

El entrenador del Atlético confía en que todo lo ocurrido ayude a Álvarez a salir fortalecido y, sobre todo, feliz. “Tiene la oportunidad de que todas estas situaciones que tendrá que resolver internamente lo hagan mejor a él y que nosotros lo veamos feliz”, señaló Simeone, quien también dejó claro que espera que esa tranquilidad se traduzca en goles.

En ese sentido, el técnico agradeció el mensaje que Paolo Futre, una de las grandes leyendas del Atlético, dedicó recientemente al delantero argentino.

Simeone ya mira hacia adelante

Preguntado por si toda la situación alrededor de Álvarez había supuesto un desgaste para él como entrenador, Simeone prefirió pasar página.

“Yo miro siempre de acá para adelante”, respondió.

El argentino puso el foco en los objetivos de una temporada que considera especialmente exigente para el Atlético. “Tenemos una temporada por delante muy bonita, con un montón de retos y posibilidades y, a partir de eso, iremos partido a partido intentando hacerlo lo mejor posible”, afirmó.

Uno de esos grandes retos será competir por LaLiga, aunque Simeone no ve cambios en el panorama de los últimos años. Para el entrenador rojiblanco, Real Madrid y Barcelona parten nuevamente como los principales candidatos.

“No va a cambiar todo lo que viene sucediendo hace más de 15 o 20 años. Real Madrid y Barcelona y los que venimos por detrás intentando acercarnos lo mejor posible para intentar competir”, explicó antes del partido contra el Athletic Club en San Mamés.

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, se sienta en el banquillo momentos antes de un partido de LaLiga entre su club y el Villarreal en el estadio Metropolitano. EFE / Kiko Huesca

Julián Álvarez, pendiente de minutos en Bilbao

Simeone podría apostar en Bilbao por un once similar al que utilizó frente al Sevilla, con Jan Oblak en portería; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Alejandro Grimaldo en defensa; Morten Hjulmand y Pablo Barrios en el centro del campo; y Kang-in Lee, Ademola Lookman y Álex Baena en posiciones ofensivas.

La principal novedad estará en el banquillo. Simeone ya tiene disponibles a Julián Álvarez y Jonathan David, aunque ambos apuntan inicialmente a ser suplentes. Alexander Sorloth, por su parte, continuará de baja por cuarto partido consecutivo debido a una lesión muscular.

El entrenador explicó además que la presencia de diferentes perfiles ofensivos modifica la manera de jugar del equipo.

“Siempre es diferente jugar con delanteros más posicionales que con medias puntas llegando de segunda línea. El fútbol es muy cambiante y depende de los futbolistas”, analizó Simeone.

Ahora, el objetivo del Atlético es dejar atrás definitivamente el ruido del mercado y centrarse en el césped. Y para Julián Álvarez, como apunta su entrenador, convertir un verano complicado en una oportunidad para crecer.