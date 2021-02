El Barcelona se muestra optimista ante la adversidad

"Sabemos que en dos días todo puede cambiar, como las sensaciones de la gente, la opinión de la prensa... Hay que aceptarlo y seguir adelante. El resultado del otro día del Madrid y del Sevilla nos han hecho daño, pero somos el Barcelona y tenemos que estar orgullosos de jugar aquí. Los capitanes deben crear un ambiente de ir a por todo, es importante además de hacer nuestro juego", manifestó en rueda de prensa previo a un juego contra el Elche por LaLiga.

En la competición doméstica también han tropezado. Empataron el fin de semana 1-1 contra el Cádiz y marchan cuartos detrás del Sevilla, Real y Atlético de Madrid, respectivamente.

"Creo que, primero, siendo jugador del Barcelona siempre hay que ganar. Es un momento de la temporada en que nos jugamos mucho y hay que buscar la energía que teníamos durante muchos partidos últimamente. De los últimos 13 partidos hemos ganado 10 y empatado 3, pero me siento decepcionado por perder le otro día los 2 puntos en casa. Si fallamos más, no tendrás posibilidades de hacer algo", reconoció, no obstante, pensando en LaLiga, en la que aún quedan 45 puntos a disputar.

Pero el Barcelona, más que optimismo debe mostrar temple en la cancha y resolver los partidos como los hacía hace apenas dos campañas si desean ir por todo.