Estos son los duelos de octavos de final en la Liga de Campeones

El brasileño Vinicius, del Real Madrid, celebra luego de anotar el primer y único gol de su equipo en un partido ante el Benfica, el 17 de febrero de 2026.

PARÍS.- Real Madrid contra Manchester City y París Saint-Germain frente al Chelsea son los dos duelos estelares de los octavos de final de la Liga de Campeones , cuyo sorteo se llevó a cabo este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

El resto de los emparejamientos son: Galatasaray - Liverpool , Atalanta - Bayern Múnich , Newcastle - Barcelona , Atlético de Madrid - Tottenham , Bodo/Glimt - Sporting Lisboa y Bayer Leverkusen - Arsenal .

FÚTBOL Entrenador del Real Madrid asegura que la "UEFA tiene la oportunidad de hacer más" contra el racismo

Fútbol LAFC golea al Inter Miami de Messi en el arranque de la MLS 2026

Los partidos de ida se disputarán el 10 y 11 de marzo y los de vuelta el 17 y 18 del mismo mes.

9 a 1 a favor de la Premier

Con seis equipos ingleses en el bombo (de un total de 16 participantes) y tres españoles, era fácil predecir que habría algún enfrentamiento entre clubes de los más poderosos campeonatos en Europa y finalmente los tres representantes de LaLiga tendrán rivales de la Premier League.

En la fase de liguilla ya hubo diez partidos con equipos de estas dos ligas y en solo una ocasión, el representante español derrotó al inglés: fue en la primera jornada cuando el Barça se impuso 2-1 en la cancha del Newcastle, precisamente su rival en octavos.

El club azulgrana tuvo suerte, ya que el otro rival que le podría haber tocado era el Chelsea y, además, quedó en la parte baja del cuadro, a priori mucho menos potente que la parte superior.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por UEFA Champions League (@championsleague)

"El Newcastle es fantástico, lo vimos cuando jugamos allí y hay que respetar al rival, todo el mundo quiere llegar a la final", destacó, no obstante, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, en conferencia de prensa tras conocer el resultado del sorteo.

El Barcelona es el único club del cuadro que ha ganado la máxima competición europea de clubes, mientras que por el otro seis de los ocho equipos ya han conquistado la competición.

El rival del Barcelona en cuartos podría ser el Atlético de Madrid o el Tottenham y el rival en semifinales el Arsenal, que fue el equipo que acabó primero en la liguilla, con un pleno de ocho victorias.

"Jugar al máximo nivel"

"Todos los que están en esta ronda tienen mucha calidad. Podríamos jugar contra Tottenham o Atleti si pasamos; es lo mismo, tenemos que jugar al máximo nivel", añadió Flick.

Real Madrid y City volverán a enfrentarse por octava ocasión desde 2012. En el último precedente, también en la liguilla de este año, el equipo de Pep Guardiola venció por 2-1 en el Bernabéu.

No obstante, fue el equipo blanco el que superó al inglés en las dos últimas eliminatorias que disputaron: en el playoff de la temporada pasada y en cuartos de final de 2024, temporada en la que el Real Madrid ganó su 15º título continental.

"Cuanto más juguemos contra los mejores equipos de esta competición, más aprenderemos y mejoraremos para el futuro", declaró en conferencia de prensa el técnico del City, Guardiola.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por UEFA Champions League (@championsleague)

Al vencedor le esperará en cuartos el ganador de la eliminatoria entre Atalanta y Bayern.

El vigente campeón, París Saint-Germain, se verá las caras con el Chelsea, el club que ya derrotó a los franceses en la final del pasado Mundial de Clubes, evitando que el PSG hiciera una temporada perfecta y ganase siete títulos.

"Le conocemos bien, pero no hay ningún sentimiento de revancha, son competiciones diferentes", declaró el técnico parisino Luis Enrique.

"Los campeones de la competición somos nosotros; los problemas son para los otros equipos que se enfrentan a nosotros", añadió el español.

El vencedor del duelo se enfrentará en cuartos a Galatasaray o Liverpool.

FUENTE: AFP