El Clásico Mundial en el ojo del huracán: ¿por qué tanta polémica?

La polémica alrededor de los grandes torneos no es algo nuevo. Un claro ejemplo se vive en la actualidad con la Copa del Mundo de la FIFA, quizás la competición deportiva más importante del planeta, que se disputará en tan solo algunos meses en Norteamérica, y que ha recibido amenazas de boicot e innumerables críticas por el precio de la venta de los boletos.

La élite siempre será el centro de atención, así que ese no es el problema del Clásico Mundial de Béisbol , tan criticado como cualquier otro gran torneo desde su primera edición en 2006.

El detalle con el certamen que organiza la Major League Baseball es que, a diferencia del Mundial de fútbol, lo que está en el ojo del huracán en las conversaciones es la desigualdad de condiciones entre los países participantes. Eso, indudablemente, sí que no debería acompañar a un campeonato de primer nivel.

Pero, ¿por qué la polémica sobre el Clásico?

La controversia por la cobertura de los seguros de los jugadores alcanzó su punto máximo el pasado sábado, cuando oficiales de la delegación de Puerto Rico asomaron que podrían retirarse del torneo, en el que incluso tienen una de las sedes, después de enterarse de que entre ocho y 10 de sus jugadores principales no podrían ser asegurados para la competición de este año.

"Esa opción está sobre la mesa", indicó Joey Sola, uno de los directivos del equipo boricua, en declaraciones recogidas por The Athletic. "Obviamente dependerá de si podemos conseguir a los jugadores para sustituirlos".

Las pérdidas de Puerto Rico para el evento incluyen a su capitán, el torpedero de los New York Mets, Francisco Lindor, quien recibió la negativa por parte de la aseguradora luego de someterse a dos cirugías en su codo derecho en las últimas tres temporadas muertas; sin embargo, se espera que el paracorto pueda participar sin problemas en los entrenamientos primaverales de su club.

El crecimiento en las restricciones de las aseguradoras tiene su origen en las lesiones sufridas por José Altuve, quien tampoco recibió el visto bueno para participar en el Clásico de 2026 con Venezuela, y del lanzador boricua Edwin Díaz durante la edición de 2023.

Desde el campeonato anterior, el costo de los seguros para peloteros grandeligas se ha incrementado de forma considerable y las aseguradoras han apretado las restricciones con respecto a cuáles jugadores aprueban.

El antesalista de los Houston Astros, Carlos Correa, el derecho de los Toronto Blue Jays, José Berríos, y el receptor de los Minnesota Twins, Víctor Caratini, entre otros jugadores puertorriqueños, tampoco podrán defender los colores de su selección en esta oportunidad, aunque según informó Sola, algunos de esos casos se mantienen bajo evaluación.

Oficiales del equipo boricua temen que, al venir de un país cuya profundidad de peloteros es más chica que la de otras naciones participantes, no podrán conseguir a los suficientes sustitutos de calidad como para armar un equipo competitivo.

Puerto Rico, que comparte grupo con Canadá, Colombia, Cuba y Panamá, tiene previsto albergar una fase de primera ronda del torneo en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan entre el 6 y 11 de marzo.

MLB se ha negado a comentar sobre la situación mientras el estatus de varios jugadores de distintos países se mantiene en revisión, pero se ha reportado que el máximo ente del béisbol y su Asociación de Peloteros están trabajando con las aseguradoras para que reviertan algunas de sus decisiones.

Un jugador que haya recibido la negativa por parte de la aseguradora todavía puede participar en el Clásico Mundial, siempre y cuando su equipo asuma la responsabilidad financiera en un caso de lesión. Quizás suene imposible, pero la realidad es que hay antecedentes de clubes que lo han hecho, como los Detroit Tigers con Miguel Cabrera en 2023; no obstante, Los Ángeles Dodgers hicieron lo opuesto con Clayton Kershaw en esa misma edición.

Al final, el mensaje para los organizadores del torneo es simple. La polémica alrededor del evento no es el problema; de hecho, hasta cierto punto, las controversias vienen de la mano con los grandes torneos.

La competitividad, sin embargo, nunca puede estar en tela de juicio en un campeonato estable, algo en lo que el Clásico Mundial, todavía sin subir el telón de su sexta edición, ha vuelto a fracasar.