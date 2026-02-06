viernes 6  de  febrero 2026
POLÉMICA

Actriz española retira denuncia por agresión sexual contra exlíder de la izquierda

La actriz española Elisa Mouliaá retiró su acusación contra el exdiputado español y uno de los fundadores del partido Podemos, Íñigo Errejón

La actriz española Elisa Mouliaá.

La actriz española Elisa Mouliaá.

Captura de pantalla/ @elisamouliaa

MADRID.- La actriz española Elisa Mouliaá retiró su acusación contra el exdiputado español y uno de los fundadores del partido Podemos (izquierda), Íñigo Errejón, por motivos "estrictamente personales y de salud", aunque no se retracta de la agresión sexual que denunció, según anunció en un comunicado en redes cuyo contenido fue confirmado por su abogado.

Mouliaá había acusado judicialmente a Errejón, que fue portavoz del partido Sumar (socio minoritario en el Gobierno de coalición junto al Partido Socialista) en el Congreso español hasta su dimisión el año pasado, de agredirla en octubre de 2021, cuando acudió junto a ella a una fiesta en la casa de unos amigos de la denunciante.

Lee además
El cantante español Julio Iglesias durante una conferencia de prensa de promoción del álbum México en la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2015.  
POLÉMICA

Julio Iglesias prepara defensa tras denuncias de acoso y abuso sexual
Ernesto Fundora, desde los estudios de DIARIO LAS AMÉRICAS comparte las impresiones del documental.
ACTIVISMO

Estrenan en Miami documental sobre Luis Manuel Otero Alcántara

La denuncia por tres episodios en la misma noche de 2021 donde Mouliaá denunciaba abuso sexual prosperó en la justicia y el pasado mes de noviembre el juez del caso decidió procesar al exdiputado, considerando que había indicios de que hubiera cometido el delito.

Sin embargo, la actriz decidió hoy dar un paso atrás y renuncia de forma "total, libre, consciente e irrevocable", aunque mantiene que lo denunciado es cierto y que la Fiscalía determinó su veracidad y el juez apreció los indicios del delito.

"Todo explotó a partir de denuncias anónimas. Después vino su dimisión, y enseguida comenzó el relato de que podían ser falsas. YO SALÍ A DAR LA CARA, con nombre y apellidos. Di ese paso a solas, para confirmar que todo eso era cierto cuando se ponía en duda y para proteger a otras mujeres. Con el tiempo, ninguna otra víctima ha dado el paso. He permanecido sola sosteniendo todo esto y no puedo seguir haciéndolo", dijo la actriz en su comunicado.

Por ello, Mouliaá asegura que la retirada de la denuncia no es "porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así". El proceso ahora puede continuar, si la Fiscalía lo decide, pero lo hará sin su participación, según la actriz.

El político dejó todos sus cargos políticos el 24 de octubre de 2024 tras aparecer acusaciones anónimas de violencia machista en la cuenta de Instagram de una periodista española que publica testimonios de víctimas de agresiones sexuales y acoso.

Errejón fue uno de los cofundadores de Podemos y colaboró con entidades como la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, que desde España asesoraba a gobiernos progresistas de América Latina, y el Consejo Asesor del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, mostrándose cercano a gobiernos en países como Bolivia y Venezuela.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Miami se rinde ante "Aída": la comedia que marcó una generación vuelve a brillar

Nick Jonas revela que hija con Priyanka Chopra tuvo que ser resucitada al nacer

Halle Berry comprometida con Van Hunt tras cinco años de relación

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla para presentar el nuevo sitio web TrumpRx en el Auditorio South Court de la Casa Blanca en Washington, DC, el 5 de febrero de 2026. 
GOBIERNO

La Casa Blanca lanza el portal 'TrumpRx.gov' con medicamentos a bajo precio

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
ATENCIÓN CONSUMIDOR

Florida halla elevados niveles de tóxicos en panes de alto consumo, chocolates y dulces

Imagen referencial.
NORMATIVA

Adiós a la calcomanía amarilla, avanza en Florida ley para digitalizar el registro vehicular

Varias personas emiten su derecho al voto.
EEUU

Trump insta al Congreso a aprobar ley "SAVE America" para asegurar la elegibilidad del votante

 Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Arresto de Alex Saab: señal directa de que no hay blindajes para casos similares

Te puede interesar

Unidades del Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford acompañados de cazas.
POLÍTICA

¿Se estaría gestando una repentina incursión militar de EEUU en Cuba?

Por ILIANA LAVASTIDA y CARLOS ARMANDO CABRERA
 Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Arresto de Alex Saab: señal directa de que no hay blindajes para casos similares

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.
LA BOLSA

El índice Dow Jones supera por primera vez la barrera de los 50.000 puntos

El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
EEUU

Comisión de Supervisión del Congreso anuncia que testimonio de los Clinton sobre Epstein será privado

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
ATENCIÓN CONSUMIDOR

Florida halla elevados niveles de tóxicos en panes de alto consumo, chocolates y dulces