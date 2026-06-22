El Deportivo: Lamine Yamal, Cerúndolo, Casemiro y Neymar marcaron el fin de semana

El deporte internacional dejó grandes protagonistas durante el fin de semana. Lamine Yamal lideró la goleada de España en el Mundial 2026, Francisco Cerúndolo conquistó el título más importante de su carrera en Queen's, Casemiro quedó a un paso de unirse al Inter Miami de Lionel Messi y Neymar se prepara para reaparecer con Brasil en la Copa del Mundo.

España dejó atrás las dudas de su estreno en el Mundial 2026 y firmó una contundente victoria por 4-0 sobre Arabia Saudita este domingo en Atlanta, un resultado que la coloca provisionalmente como líder del Grupo H y la acerca a los dieciseisavos de final.

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La gran figura de la tarde fue Lamine Yamal. La joven estrella española, de apenas 18 años, anotó su primer gol en una Copa del Mundo y abrió el camino para una selección que mostró una imagen completamente diferente a la ofrecida en el empate sin goles frente a Cabo Verde en su debut.

Francisco Cerúndolo hace historia en Queen's y conquista su primer título ATP 500

El tenista argentino Francisco Cerúndolo escribió una página dorada en la historia del tenis de su país al conquistar este domingo el torneo ATP 500 de Queen's, en Londres, tras vencer al estadounidense Tommy Paul por 6-7 (4/7), 6-4 y 6-3 en una intensa final disputada sobre césped.

A una semana del inicio de Wimbledon, Cerúndolo confirmó su gran momento al levantar el título más importante de su carrera. El bonaerense, ubicado en el puesto 27 del ranking mundial antes del torneo, necesitó más de tres horas para superar a Paul y sumar el quinto trofeo ATP de su trayectoria, además de convertirse en el primer argentino en ganar el prestigioso certamen londinense.

Casemiro, a un paso de reunirse con Messi en Inter Miami tras dejar el Manchester United

De protagonizar intensos duelos en LaLiga española a compartir vestuario en la MLS. Casemiro está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Inter Miami, equipo liderado por Lionel Messi, según adelantó Fabrizio Romano y confirmaron diversos medios españoles.

El experimentado centrocampista brasileño, que quedó libre tras finalizar su contrato con el Manchester United, tiene prácticamente cerrado su desembarco en Florida. Sin embargo, la operación aún debe superar algunos obstáculos administrativos relacionados con las normas de la Major League Soccer y los derechos de negociación que posee LA Galaxy.

Neymar podría debutar ante Escocia en la Copa del Mundo

Carlo Ancelotti, entrenador de la selección de Brasil, asegura como “muy probable” el regreso de Neymar para enfrentar a Escocia tras superar una lesión muscular en la pantorrilla derecha que lo mantiene fuera del campo desde el 17 de mayo.

"Neymar va a entrenar mañana de forma individual y el lunes va a estar con el equipo y va a estar preparado para el juego contra Escocia", sostuvo el DT de Brasil.

El primer mundial de Neymar fue en el 2014, donde tuvo un rendimiento sobresaliente, aunque no pudo terminar el certamen con su equipo. Con 34 años y en su cuarta Copa del Mundo, el diestro podría enfrentarse a su última oportunidad de conquistar el trofeo más prestigioso del fútbol.

El Mundial 2026 y el tenis fueron los grandes focos de atención de un fin de semana cargado de emociones, mientras el mercado de fichajes y el posible regreso de Neymar mantienen expectantes a los aficionados de todo el mundo.