Argentina insiste en renovar a Scaloni: "Mi plan A, B y C es que siga"

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, habla durante una conferencia de prensa, el 18 de noviembre de 2024.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mantiene como máxima prioridad la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la selección. Así lo dejó claro su presidente, Claudio Tapia, quien aseguró que todos los planes de la federación pasan por renovar el contrato del entrenador campeón del mundo.

El futuro de Scaloni quedó en duda después de la derrota 1-0 frente a España en la final del Mundial de 2026, disputada el pasado 19 de julio en East Rutherford. Tras el encuentro, el técnico de 48 años confesó que su intención era "parar un poco" cuando finalizara su vínculo con la Albiceleste en diciembre.

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Sin embargo, Tapia reiteró que la AFA desea mantener al seleccionador en el cargo y reveló que las negociaciones para una renovación estaban muy avanzadas antes de que el estratega expresara sus dudas.

"Mi plan A, mi plan B y mi plan C es Scaloni", afirmó el dirigente en una entrevista con TyC Sports. "Yo quiero que siga, todos queremos que siga, pero también debemos respetar la decisión que él considere correcta", añadió.

Desde que asumió el banquillo argentino en 2018, Scaloni ha construido una de las etapas más exitosas en la historia de la selección. Bajo su dirección, Argentina conquistó el Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, además de la Finalissima de 2022.

La única gran final que no pudo conquistar fue la del Mundial de Norteamérica 2026, en la que la Albiceleste cayó en la prórroga frente a España. Ese torneo también marcó, probablemente, la última participación mundialista de Lionel Messi.

Tapia destacó que no pretende presionar al entrenador y subrayó que la decisión dependerá exclusivamente de él. "No puedo tener al Gringo encadenado si siente que ya no tiene las ganas necesarias o que busca un nuevo desafío", explicó.

Aun así, el presidente de la AFA reconoció que una eventual salida de Scaloni abriría un enorme interrogante para el futuro de la selección argentina. "Después de la Scaloneta, ¿quién?", concluyó, reflejando el deseo de la dirigencia de prolongar el exitoso ciclo del técnico al frente de la Albiceleste.