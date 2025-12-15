lunes 15  de  diciembre 2025
El Deportivo: Visita de Messi desata disturbios en India, Barcelona y Real Madrid ganan y Marlins negocian a Cabrera

El breve paso de Lionel Messi por la India dejó mucha alegría, pero también algunas molestias. Por otro lado, LaLiga sigue en manos del Barcelona

Fresco de ganar el título de la MLS con el Inter Miami, Lionel Messi visitó la India en compañía de Rodrigo de Paul y Luis Suárez.

Fresco de ganar el título de la MLS con el Inter Miami, Lionel Messi visitó la India en compañía de Rodrigo de Paul y Luis Suárez.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En la recta final del 2025, el mundo deportivo no se ha detenido. Desde una visita con disturbios incluidos por parte de Lionel Messi a la India luego de ganar el primer título de la MLS para el Inter Miami, hasta una guerra que se mantiene viva por el primer lugar de LaLiga entre el Barcelona y el Real Madrid, hubo mucho de qué hablar en este pasado fin de semana.

Asimismo, las discusiones por el lanzador dominicano de los Marlins de Miami, Edward Cabrera, han resurgido y los preparativos para la conformación del roster de Cuba para la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol vuelven a generar polémica.

El argentino Julián Álvarez comandó la ofensiva del Atlético de Madrid en el primer derbi de la capital española en esta temporada.
DEPORTES

El Deportivo: Atlético frenó en seco al Real Madrid, Barcelona asumió el liderato y Márquez volvió al trono
El brasileño Vinicius comandó el nuevo triunfo del Real Madrid en LaLiga.
DEPORTES

El Deportivo: Real Madrid triunfa, McLaren concreta el título y Dolphins colapsan

Visita de Messi desata disturbios en Calcuta

La visita de Lionel Messi a un estadio de Calcuta, en India, terminó este sábado con la salida anticipada del jugador y disturbios provocados por los espectadores que denunciaron una estafa por parte de la organización del evento, cuyo jefe fue detenido por la policía. De viaje en el gigante asiático hasta el lunes, el jugador de 38 años, idolatrado en India, fue recibido a lo grande a su llegada al estadio de Bengala Occidental por fanáticos exultantes que coreaban su nombre y lucían la camiseta de la selección argentina. Pero en el estadio Salt Lake de Calcuta, en el este del país, la expectación se convirtió en frustración, con los asistentes sintiéndose estafados por la brevedad del acto.

Marlins negocian el futuro de Cabrera

Edward Cabrera fue, quizás, el jugador de los Marlins de Miami que más sonó en los distintos rumores de canje que arroparon a los peces antes de la más reciente fecha límite de cambios en las Grandes Ligas. Al final, el alto mando de la organización optó por aferrarse al serpentinero, que viene de una sólida temporada en la que realizó 26 aperturas y marcó una efectividad de 3.53. Sin embargo, las circunstancias podrían ser distintas en el actual receso entre temporadas, pues la directiva de los Marlins pareciera estar dispuesta a tirar del gatillo en una transacción que involucre al nativo de Santiago; de hecho, el director de operaciones de béisbol del combinado, Peter Bendix, ya podría tener a un aliado para completar dicho movimiento en los Orioles de Baltimore.

Edward Cabrera, de los Marlins de Miami, lanza durante la primera entrada de un juego contra los Bravos de Atlanta en el LoanDepot Park, el 25 de agosto de 2025 en Miami, Florida.&nbsp;

Edward Cabrera, de los Marlins de Miami, lanza durante la primera entrada de un juego contra los Bravos de Atlanta en el LoanDepot Park, el 25 de agosto de 2025 en Miami, Florida.

Doblete de Raphinha rescata al Barcelona ante Osasuna

El brasileño Raphinha rescató con un doblete al líder FC Barcelona contra Osasuna, al que venció este sábado por 2-0 en el Camp Nou durante la decimosexta jornada de LaLiga, para afianzar el liderato. El cuadro azulgrana atacó buena parte del choque al conjunto rojillo, compacto en la zaga y con el único recurso de transitar en velocidad hacia la portería de Joan García. "Para mí, lo fundamental es ganar partidos y seguir con nuestra buena dinámica. Nos hemos recuperado y estamos casi al cien por cien, y eso es muy bueno de ver, porque ahí se nota la calidad del equipo", señaló el preparador alemán del Barcelona, Hansi Flick.

Cuba y su eterna polémica en el Clásico

La presencia de Cuba en el próximo Clásico Mundial de Béisbol vuelve a despertar un debate que nunca ha dejado de arder: ¿quién traiciona a quién? El régimen celebra que en su lista preliminar aparezcan peloteros afiliados a MLB y otras ligas profesionales, pero calla la otra mitad de la historia: el sistema que durante años ha puesto precio y condiciones a la libertad deportiva de sus propios jugadores. La Federación pide visados, permisos de clubes y respeto a los “principios del deporte”, pero nunca explica por qué un modelo que controla a los peloteros merece ese respeto. ¿Cómo hablar de patriotismo cuando la relación histórica ha sido de castigo, condicionamientos y silencios impuestos? Ahora, con una nueva convocatoria, el dilema vuelve a caer sobre los hombros de los jugadores. Cada uno decidirá si quiere competir por su país, pero también deberá cargar con el juicio de una comunidad fracturada.

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid CF, habla con sus jugadores durante el partido del grupo H de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 ante el Al Hilal en el Hard Rock Stadium, el 18 de junio de 2025 en Miami Gardens, Florida.

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid CF, habla con sus jugadores durante el partido del grupo H de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 ante el Al Hilal en el Hard Rock Stadium, el 18 de junio de 2025 en Miami Gardens, Florida.

Real Madrid le brinda oxígeno a Alonso

El Real Madrid sufrió este domingo para superar 2-1 al Alavés en Mendizorroza en partido de la 16ª jornada de la Liga, pero le dio aire a su técnico Xabi Alonso, muy discutido en los últimos días por los malos resultados. El encuentro suponía una prueba de fuego para Alonso después de las derrotas ante el Celta (2-0) y el Manchester City (2-1), ambas en campo merengue. Con esta victoria, el equipo blanco no cede más terreno en la lucha por el liderato al quedarse con 39 puntos, cuatro menos que el FC Barcelona, que venció el sábado a Osasuna por 2-0 en el Camp Nou.

