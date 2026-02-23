lunes 23  de  febrero 2026
Fútbol

El Deportivo: Barcelona vence al Levante y aprovecha tropiezo del Madrid para volver a ser líder

Resumen del fin de semana deportivo: Barcelona líder en LaLiga, LAFC goleó al Inter Miami de Messi, Alcaraz campeón en Doha y Mayweather anuncia su regreso al boxeo

Barcelona recuperó el liderato de LaLiga tras imponerse con autoridad por 3-0 al Levante en el Camp Nou, aprovechando la derrota del Real Madrid ante Osasuna en la jornada previa

Barcelona recuperó el liderato de LaLiga tras imponerse con autoridad por 3-0 al Levante en el Camp Nou, aprovechando la derrota del Real Madrid ante Osasuna en la jornada previa

El fin de semana deportivo dejó emociones fuertes en distintos escenarios del mundo: el FC Barcelona recuperó el liderato en España tras un triunfo contundente, la MLS arrancó con un golpe mediático gracias a la exhibición del LAFC ante el Inter Miami de Lionel Messi, Carlos Alcaraz confirmó su dominio en el tenis internacional con otro título en Doha y Floyd Mayweather sacudió al boxeo al anunciar su regreso al profesionalismo, marcando una agenda cargada de protagonismo y grandes titulares.

El FC Barcelona recuperó el liderato de LaLiga tras imponerse con autoridad por 3-0 al Levante en el Camp Nou, aprovechando la derrota del Real Madrid ante Osasuna en la jornada previa. El conjunto azulgrana firmó una actuación seria y eficaz para dejar atrás dos tropiezos consecutivos y volver a depender de sí mismo en la pelea por el título.

Lee además
El centrocampista español #16 del Barcelona, Fermín López, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Levante UD en el Estadio Camp Nou de Barcelona el 22 de febrero de 2026. 
Fútbol

Barcelona vence al Levante y aprovecha tropiezo del Madrid para volver a ser líder
Una grúa levanta la última pieza de la cruz de 17 metros de altura y 13,5 metros de ancho que completa la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia en Barcelona el 20 de febrero de 2026.
PATRIMONIO

La Sagrada Familia se convierte en iglesia más alta del mundo

Con este resultado, el Barça alcanza los 61 puntos y se coloca en la primera posición, mientras que el recién ascendido Levante continúa en zona baja de la clasificación.

Embed

Los Ángeles Futbol Club golea al Inter Miami de Messi en el arranque de la MLS 2026

La temporada 2026 de la Major League Soccer comenzó con un duelo de alto impacto mediático y deportivo. Son Heung-min fue el gran protagonista al comandar el triunfo 3-0 de Los Angeles FC frente al Inter Miami de Lionel Messi, en un partido disputado ante más de 76.000 aficionados en el Memorial Coliseum, una de las mayores asistencias en la historia de la liga.

El delantero surcoreano, que afronta su primera campaña completa en California, lideró el ataque del conjunto “Black-and-Gold” junto a Denis Bouanga y David Martínez, siendo determinante desde los primeros minutos con movilidad constante y una asistencia clave.

Carlos Alcaraz arrasa en Doha y conquista el Catar Open tras vencer con autoridad

El español Carlos Alcaraz continúa firmando un inicio de temporada espectacular tras proclamarse campeón del Catar Open. El murciano venció con contundencia al francés Arthur Fils por 6-2 y 6-1 en una final que apenas duró 50 minutos y que confirmó su dominio absoluto sobre la pista de Doha.

El triunfo consolida el gran momento del número uno español, que acumula ya 12 victorias consecutivas en 2026 y sigue ampliando su palmarés en el circuito profesional.

Floyd Mayweather sale del retiro y anuncia su regreso al boxeo profesional

El histórico excampeón mundial Floyd Mayweather sorprendió al mundo del boxeo al anunciar que saldrá oficialmente del retiro para disputar nuevas peleas profesionales. El estadounidense, de 48 años, confirmó la noticia en declaraciones a ESPN, donde aseguró que aún tiene lo necesario para seguir rompiendo récords dentro del deporte.

Mayweather, quien se retiró invicto en 2017 con un récord de 50-0, explicó que su vuelta llegará después de la pelea de exhibición que tiene prevista contra Mike Tyson esta primavera. Según sus propias palabras, sus próximos eventos volverán a dominar la audiencia global y la generación de ingresos en el boxeo.

Temas
Te puede interesar

Barcelona se desmorona en Girona y el Real Madrid permanece como líder de LaLiga

Barcelona pide más "coherencia" al arbitraje en el fútbol español

Investigan abusos racistas contra jugadores de la Premier League tras un “fin de semana vergonzoso”

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma que fallo de la Corte Suprema amplía sus poderes

Recompensa por Nemesio Oseguera, alias el Mencho, en la página oficial de la DEA. 
NARCOTRÁFICO

Ejército mexicano confirma muerte del capo Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"

 Anthony Rodríguez, presidente de la comisión condal.
INCINERADOR

Comisión de Miami-Dade ordena negociar planta de basura y energía sin "royalties" perpetuos

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio, la cantautora y actriz estadounidense Teyana Taylor, el director de cine estadounidense Paul Thomas Anderson, la productora de cine estadounidense Sara Murphy y el actor puertorriqueño Benicio del Toro posan con el premio a la Mejor Película por One Battle After Another durante la ceremonia de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 22 de febrero de 2026.
PREMIOS

"One Battle After Another" triunfa en los BAFTA al ganar Mejor Película

Álex Saab en Caracas, Venezuela, en un acto de recibimiento tras ser liberado por al administración del demócrata Joe Biden.
POLÍTICA

EEUU exige aplicar tratado de extradición de 1922 contra el chavismo

Te puede interesar

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma que fallo de la Corte Suprema amplía sus poderes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de uno de los edificios en Beirut impactados por misiles de las fuerzas de Israel en su respuesta a las acciones de Hezbolá.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU ordena evacuar al personal no esencial de su embajada en Beirut

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
ALERTA

Caos aéreo en Florida, la "tormenta perfecta" entre violencia en México y ola invernal en EEUU

Vista parcial de un auto de la Policía de Miami Beach.
ATAQUE CANINO

Bebé de un año atacado por perro en Miami Beach

Vigilia encabeza actos por tres décadas del crimen de Hermanos al Rescate
CONMEMORACIONES

Vigilia encabeza actos por tres décadas del crimen de Hermanos al Rescate