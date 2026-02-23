El Deportivo: Barcelona vence al Levante y aprovecha tropiezo del Madrid para volver a ser líder

Barcelona recuperó el liderato de LaLiga tras imponerse con autoridad por 3-0 al Levante en el Camp Nou, aprovechando la derrota del Real Madrid ante Osasuna en la jornada previa

El fin de semana deportivo dejó emociones fuertes en distintos escenarios del mundo: el FC Barcelona recuperó el liderato en España tras un triunfo contundente, la MLS arrancó con un golpe mediático gracias a la exhibición del LAFC ante el Inter Miami de Lionel Messi, Carlos Alcaraz confirmó su dominio en el tenis internacional con otro título en Doha y Floyd Mayweather sacudió al boxeo al anunciar su regreso al profesionalismo, marcando una agenda cargada de protagonismo y grandes titulares.

El FC Barcelona recuperó el liderato de LaLiga tras imponerse con autoridad por 3-0 al Levante en el Camp Nou, aprovechando la derrota del Real Madrid ante Osasuna en la jornada previa. El conjunto azulgrana firmó una actuación seria y eficaz para dejar atrás dos tropiezos consecutivos y volver a depender de sí mismo en la pelea por el título.

Con este resultado, el Barça alcanza los 61 puntos y se coloca en la primera posición, mientras que el recién ascendido Levante continúa en zona baja de la clasificación.

Los Ángeles Futbol Club golea al Inter Miami de Messi en el arranque de la MLS 2026

La temporada 2026 de la Major League Soccer comenzó con un duelo de alto impacto mediático y deportivo. Son Heung-min fue el gran protagonista al comandar el triunfo 3-0 de Los Angeles FC frente al Inter Miami de Lionel Messi, en un partido disputado ante más de 76.000 aficionados en el Memorial Coliseum, una de las mayores asistencias en la historia de la liga.

El delantero surcoreano, que afronta su primera campaña completa en California, lideró el ataque del conjunto “Black-and-Gold” junto a Denis Bouanga y David Martínez, siendo determinante desde los primeros minutos con movilidad constante y una asistencia clave.

Carlos Alcaraz arrasa en Doha y conquista el Catar Open tras vencer con autoridad

El español Carlos Alcaraz continúa firmando un inicio de temporada espectacular tras proclamarse campeón del Catar Open. El murciano venció con contundencia al francés Arthur Fils por 6-2 y 6-1 en una final que apenas duró 50 minutos y que confirmó su dominio absoluto sobre la pista de Doha.

El triunfo consolida el gran momento del número uno español, que acumula ya 12 victorias consecutivas en 2026 y sigue ampliando su palmarés en el circuito profesional.

Floyd Mayweather sale del retiro y anuncia su regreso al boxeo profesional

El histórico excampeón mundial Floyd Mayweather sorprendió al mundo del boxeo al anunciar que saldrá oficialmente del retiro para disputar nuevas peleas profesionales. El estadounidense, de 48 años, confirmó la noticia en declaraciones a ESPN, donde aseguró que aún tiene lo necesario para seguir rompiendo récords dentro del deporte.

Mayweather, quien se retiró invicto en 2017 con un récord de 50-0, explicó que su vuelta llegará después de la pelea de exhibición que tiene prevista contra Mike Tyson esta primavera. Según sus propias palabras, sus próximos eventos volverán a dominar la audiencia global y la generación de ingresos en el boxeo.