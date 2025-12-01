El Deportivo: Inter Miami hace historia, Real Madrid pierde la cima y Verstappen obliga a cierre de película

De la mano de Lionel Messi, el Inter Miami consiguió su primera clasificación a la etapa culminante de la MLS, en la que se medirá al Vancouver Whitecaps este sábado 6 de diciembre.

Con un Tadeo Allende de protagonista y un Lionel Messi liderando nuevamente al escuadrón, el Inter Miami goleó por 5-1 al New York City en la noche de este pasado sábado para coronarse campeón de la Conferencia Este y clasificar a su primera final de la MLS , en la que medirá fuerzas con el Vancouver Whitecaps este próximo 6 de diciembre en el Chase Stadium.

Por su parte, en España, el Real Madrid no pudo pasar del empate ante el Girona y cedió la punta al Barcelona , que había goleado en la jornada anterior. Asimismo, la lucha por el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 llegará hasta la última prueba de la temporada, luego de la victoria del holandés Max Verstappen en Catar el domingo.

Inter Miami avanza a la final de la MLS por primera vez

En una noche mágica frente a sus aficionados, el Inter Miami de Lionel Messi goleó 5-1 este pasado sábado al New York City y avanzó a su primera final de la liga norteamericana (MLS), que le enfrentará al Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller. El argentino Tadeo Allende fue el héroe de la clasificación de Miami con un triplete de goles, mientras su joven compatriota Mateo Silvetti y el venezolano Telasco Segovia redondearon la manita.

Real Madrid cede el liderato al Barcelona

El Real Madrid no pudo pasar del empate 1-1 en su visita al Girona este domingo en la 14ª jornada de LaLiga española, donde cedió el liderato al FC Barcelona, que en la víspera había ganado 3-1 al Alavés. El Barça se había colocado líder provisional después de ese partido y ahora lo es en firme, con un punto de ventaja sobre los merengues, que necesitaban ganar en el estadio de Montilivi para recuperar su lugar en la cima de la clasificación. El Real Madrid ha visto evaporarse en poco más de un mes la ventaja de cinco puntos que había adquirido respecto al Barça después de ganarle el Clásico a finales de octubre.

Una publicación compartida por FC Barcelona (@fcbarcelona)

Verstappen deja viva la carrera en la F1

El tetracampeón del mundo Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Catar de Fórmula 1 y alargó la lucha por el título contra los McLaren de Oscar Piastri (2º) y Lando Norris (4º) hasta la última cita de la temporada, en Abu Dabi el próximo domingo. Norris, que en caso de victoria se habría proclamado campeón del mundo en la jornada dominical, quedó relegado detrás del español Carlos Sainz (Williams), quien completó el podio, y perdió parte de su ventaja sobre Verstappen y Piastri antes de la última carrera del año.

Neymar vuelve a darle luz al Santos

Con un gol y una participación muy activa de Neymar, el Santos salió de la zona de descenso del Brasileirao tras derrotar por 3-0 al colista Sport Recife este pasado viernes, en un partido de la 36ª jornada del torneo. Aunque durante la semana la prensa brasileña había asegurado que Neymar no jugaría más esta temporada debido a sus problemas en la rodilla, el capitán santista salió de inicio y lideró la victoria de su equipo. El internacional brasileño admitió que no está en su mejor condición física y criticó a quienes afirmaron que no volvería a jugar más esta temporada.

Una publicación compartida por Neymar Jr (@neymarjr)

Dolphins sacaron provecho del descanso

Antes de su victoria dominical por 21-17 contra los Saints de Nueva Orleans, los Dolphins de Miami disfrutaron de una semana de descanso para recargar energías en medio de su primera racha positiva de la presente campaña. "Siento que es importante e intento liderar con el ejemplo", señaló el entrenador Mike McDaniel hace algunos días, en declaraciones recogidas por CBS News. "Así que estaré invirtiendo en tiempo familiar para poder tener a una hija emocionada en los juegos durante el resto del año". Los residentes del sur de la Florida registran ahora tres lauros corridos y mejoraron su récord global en el torneo a 5-7.

