El Deportivo: Barcelona se aferra a la cima y Alcaraz es dueño de Australia sobre Djokovic

El fin de semana deportivo dejó emociones en todos los frentes: el Barcelona defendió la punta de LaLiga, el Real Madrid respondió con un triunfo agónico, Carlos Alcaraz firmó una página histórica en el tenis mundial y el béisbol conoció una decisión clave de Shohei Ohtani. Además, Lionel Messi encendió Medellín con el Inter Miami en su gira previa al Mundial 2026.

El FC Barcelona dio un golpe de autoridad en la jornada 22 de LaLiga al vencer 3-1 al Elche en el Martínez Valero y distanciarse provisionalmente a cuatro puntos del Real Madrid. Lamine Yamal abrió la cuenta temprano, Ferran Torres amplió antes del descanso y Marcus Rashford sentenció en el complemento, mientras que Álvaro Rodríguez descontó por los locales. El triunfo reafirma a los azulgranas en la cima a la espera de lo que hicieran los merengues.

Mbappé salva al Real Madrid in extremis

El equipo de Alvaro Arbeloa respondió el domingo con dramatismo. Un penal de Kylian Mbappé en el minuto 90+10 permitió al Real Madrid superar 2-1 al Rayo Vallecano en el Bernabéu. Vinicius adelantó a los blancos, Jorge Frutos igualó para los visitantes y el francés terminó siendo el héroe para mantener a su club a un punto del Barça en la clasificación.

Alcaraz hace historia en Australia

Desde el tenis llegó la gran hazaña del fin de semana. Carlos Alcaraz derrotó a Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia y, con apenas 22 años, completó el póker de Grand Slams que le faltaba. El murciano celebró un logro histórico con Rafael Nadal como testigo de honor en las gradas, un momento que calificó de “realmente especial”.

Ohtani no lanzará con Japón en el Clásico

En el béisbol, Shohei Ohtani confirmó que jugará con Japón en el Clásico Mundial, pero solo como bateador. Los Dodgers informaron que el astro decidió no lanzar en el torneo para cuidar su preparación de cara a la temporada de Grandes Ligas, pese a haber sido la gran figura como jugador de doble rol en la edición de 2023.

Inter Miami triunfa en amistoso en Medellín

El fútbol internacional tuvo también sabor latino en Medellín. Lionel Messi lideró al Inter Miami en un amistoso ante Atlético Nacional que terminó 2-1 para las Garzas. Luis Suárez marcó el primero, un autogol amplió la cuenta y el joven Juan Manuel Rengifo descontó para los colombianos en una noche de fiesta en el Atanasio Girardot.

Así se cerró un fin de semana cargado de protagonistas: líderes que resisten, estrellas que aparecen en el último suspiro y nuevos capítulos de grandeza en el deporte mundial, con la mirada ya puesta en los retos que marcarán los próximos meses.