El Deportivo: Pelea entre Jake Paul y Mike Tyson rompe el streaming

20241117_221327.jpg Jake Paul y Mike Tyson durante la pelea transmitida por Netflix @JakePaul

Boxeo: Pelea entre Jake Paul y Tyson rompe récord con Netflix

Netflix anunció que 60 millones de hogares en todo el mundo sintonizaron el evento principal del viernes entre Jake Paul y Mike Tyson. Paul, el YouTuber de 27 años convertido en estrella del boxeo, logró una victoria por decisión unánime sobre Tyson, el excampeón de peso pesado de 58 años, en la pelea de peso pesado de ocho asaltos en el AT&T Stadium en Arlington, Texas. La pelea entre Mike Tyson y Jake Paul terminó con un abrazo entre ambos peleadores La mayoría de las promociones valiosas, que promovieron el evento, dijo que la pelea Paul-Tyson alcanzó un máximo de 65 millones de "transmisiones simultáneas".

Kylian Mbappé (24).jpg Kylian Mbappé, del Real Madrid, antes del inicio de un partido de la Liga española entre su club y el Mallorca en el estadio Son Moix en Palma de Mallorca, España, el domingo 18 de agosto de 2024. AP Foto/Francisco Ubilla

Fútbol: Kylian Mbappé pasa por un problema psicológico

El entrenador de Francia, Didier Deschamps, dijo que hay razones físicas y psicológicas para el bajo nivel de Kylian Mbappé en la actualidad. "Es un hecho que está en una situación difícil", dijo Deschamps a la emisora TF1. "Obviamente, está pasando por un período que no es el más feliz de su carrera". Mbappé no fue incluido en la lista de Deschamps. Mbappé también estuvo ausente de la reunión anterior en Francia debido a una lesión leve en el muslo. Esta vez no está herido.

Picsart_24-10-25_20-26-14-847.jpg El dominicano de los Yankees de Nueva York Juan Soto habla en el día de medios antes de que inicie la Serie Mundial entre los Yankees y los Dodgers de Los Ángeles el jueves 24 de octubre del 2024. AP/Julio Cortez

Béisbol: Las tres propuestas que quieren conquistar a Juan Soto

El propietario de los Mets de Nueva York, Steve Cohen, encabezó un contingente de funcionarios de alto rango del club para reunirse con la codiciada superestrella agente libre Juan Soto el sábado, mientras qu, según informes, una delegación de alto rango de los Yanquis, que incluye al propietario Hal Steinbrenner, al gerente general Brian Cashman y al mánager Aaron Boone, se reunirá con el jardinero de 26 años y su agente, Scott Boras, el lunes 18 de noviembre en Newport Beach, California. Si bien es cierto, que los Mets son favoritos actualmente por quedarse con Soto, días previos hubo una reunión en Boston que al dominicano parece haber captado.

leclercf1lasvegas.jpg El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, celebra tras terminar en la "pole position" en la sesión de clasificación para el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas, el 18 de noviembre de 2023, en Las Vegas, Nevada. AFP

Automovilismo: Las Vegas inicia un final de campaña sin descanso para la Fórmula 1

La Fórmula 1 afronta su final de temporada, que será con un triplete de carreras sin descanso. La primera parada es el GP de Las Vegas, que se disputa el fin de semana del 22 al 24 de noviembre, con horarios poco habituales. A pesar de algunos problemas iniciales, el primer Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas en el emblemático Strip del paraíso del juego y sus alrededores fue un éxito tanto en la pista como en lo comercial.