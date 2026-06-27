El dinero del fútbol latino en Estados Unidos: cómo la MLS y la Leagues Cup cambiaron el mercado

Según MLS Español, la cantidad total de fanáticos que asisten a los partidos de la MLS ha aumentado un 12% desde 2025

El fútbol profesional de los Estados Unidos está evolucionando como nunca antes. La conexión histórica de los hispanos con el balompié ya no es vista como un nicho de entretenimiento, sino como el motor principal de la industria .

Es en este contexto en donde las plataformas de consumo ahora tienen protagonismo al permitir disfrutar de los encuentros sin limitaciones geográficas. Los fanáticos del fútbol ahora combinan sus intereses con estadísticas avanzadas, dinámicas de fidelización y transmisiones de alta calidad, lo que está cambiando por completo el esquema del entretenimiento y negocios deportivos.

La Leagues Cup y el desarrollo de la MLS

La forma en que está diseñado el calendario de juegos norteamericano ha dado un giro con la consolidación de la Leagues Cup. Este evento, que detiene a las ligas locales para hacer que los mejores equipos de la Liga MX y MLS (Major League Soccer) se enfrenten entre sí, ha sido el ecosistema ideal para que los amantes del fútbol en LATAM puedan hacer sus predicciones deportivas. La competencia combina la rivalidad deportiva de dos naciones con la nostalgia, lo que atrae a millones de fanáticos que solamente consumían el fútbol de sus respectivos países de origen.

La MLS ha sacado provecho de este torneo para aumentar su cobertura de mercadeo e infraestructura. En las primeras ediciones del torneo, estadios de Estados Unidos han reportado una mayor afluencia de fanáticos hispanos que quieren entradas, mercancía oficial y experiencias VIP.

Este torneo ha dejado claro que la combinación del mercado norteamericano y el mexicano da origen a un producto televisivo altamente atractivo, capaz de competir en audiencia con otros deportes comunes, tales como el baloncesto y el béisbol.

El factor Messi, Inter Miami y el aumento en el valor de las franquicias

No es posible estudiar la configuración financiera del fútbol de la MLS sin considerar el impacto de Lionel Messi en el Inter Miami. Su paso por el club ha marcado un punto de inflexión que aumentó el valor de las franquicias en Estados Unidos. Los equipos de la liga, anteriormente valorados en cifras modestas, ahora se acercan a los mil millones de dólares (solo los mejores clubes de la liga) en transacciones y valoraciones internas.

La estrella de Argentina ha sido el imán para que las empresas multinacionales busquen conectar con los consumidores bilingües y biculturales de la región. Un partido del Inter Miami, ya sea de local o visitante, tiene precios exclusivos en el mercado de reventa y ha hecho que cada encuentro sea una gala de marcas de lujo y celebridades.

Lionel Messi ha validado el esquema de negocios de la MLS, captando la atención de inversionistas privados y figuras del entretenimiento mundial. Pues, ahora encuentran en el fútbol de Estados Unidos una propiedad deportiva de alta proyección en términos de rentabilidad.

Contratos de transmisión deportiva y asistencia a los encuentros

El contexto financiero de esta revolución es el acuerdo de transmisión por 10 años firmado con Apple TV, iniciado en 2023. Es un modelo de suscripción mundial que ha eliminado las barreras regionales y unificado la experiencia de usuario bajo el MLS Season Pass.

Según Marca América, todos los datos de la plataforma revelan que las suscripciones a Apple TV se han duplicado y sus patrocinios aumentaron un 13%. Este incremento se evidencia especialmente en los encuentros de la Leagues Cup y partidos de mayor peso en la temporada regular de la Major League Soccer.

Según MLS Español, la cantidad total de fanáticos que asisten a los partidos de la MLS ha aumentado un 12% desde 2025. Además, Marca América indica que el Inter Miami ha conseguido 180 millones de dólares en ingresos, siendo el impulsor de la liga, todo esto tras la llegada de la estrella argentina en 2024. Los equipos han modificado sus recintos con un sello latino, garantizando que la asistencia a un encuentro de fútbol sea una experiencia de confort que va más allá de ver cómo rueda el balón durante 90 minutos.

La estrategia empresarial que usa el Big Data

La MLS y sus socios comerciales se han enfocado en la analítica de datos (Big Data). Por medio de herramientas digitales como Betsala, los aficionados se han logrado integrar a un contexto digitalizado en donde la interacción en vivo y el análisis estadístico son protagonistas.

Las franquicias usan estadística avanzada para predecir el comportamiento de compra de la audiencia, mejorar el precio de las entradas en vivo y lanzar campañas de marketing digital personalizadas de acuerdo a sus hábitos de consumo.

La recolección de datos por medio de aplicaciones oficiales y plataformas de streaming permite que las marcas lancen ofertas particulares. Se trata de entender qué quiere el aficionado, qué dispositivos utiliza y la forma en que interactúa con los patrocinadores deportivos.

Este enfoque ha sido vital para blindar el crecimiento de la liga MLS ante las fluctuaciones del mercado. Así, se garantiza que las inversiones en el fútbol latino en Estados Unidos se conviertan en una infraestructura robusta lista para albergar eventos internacionales del continente.

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