El FBI arresta a Terry Rozier, base del Miami Heat, por presunta implicación en apuestas deportivas ilegales

El FBI arrestó al base del Miami Heat, Terry Rozier, en una investigación federal sobre apuestas deportivas ilegales. El jugador, vinculado al caso Jontay Porter, enfrenta un futuro incierto en la NBA.

Terry Rozier # 2 del Miami Heat conduce contra Tristan Vukcevic # 00 de los Washington Wizards durante el cuarto cuarto del partido en el Kaseya Center el 13 de abril de 2025 en Miami, Florida.&nbsp;

Terry Rozier # 2 del Miami Heat conduce contra Tristan Vukcevic # 00 de los Washington Wizards durante el cuarto cuarto del partido en el Kaseya Center el 13 de abril de 2025 en Miami, Florida. 

Megan Briggs/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El base del Miami Heat, Terry Rozier, fue arrestado este jueves por la mañana por agentes del FBI como parte de una investigación federal sobre apuestas deportivas ilegales, según reportes de medios estadounidenses.

El arresto se produjo apenas un día después del debut de temporada de los Heat, que cayeron ante el Orlando Magic, partido en el que Rozier no participó.

La operación también incluyó la detención del entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, aunque fuentes cercanas a la investigación aseguran que su caso no está relacionado directamente con los partidos dirigidos por él.

Terry Rozier del Miami Heat, bajo la lupa desde enero

El nombre de Terry Rozier, de 30 años, ya figuraba en los reportes federales desde enero, cuando The Wall Street Journal informó que el jugador estaba siendo investigado por presunto fraude de puntos.

La investigación forma parte de un entramado más amplio que también involucra al exjugador de los Toronto Raptors, Jontay Porter, suspendido de por vida por la NBA en abril de 2024 por filtrar información médica a apostadores, y al veterano Malik Beasley, ex de los Detroit Pistons.

Rozier se encuentra actualmente en el último año de su contrato de cuatro temporadas y 96 millones de dólares, firmado en 2021 con los Charlotte Hornets. Su salario para la temporada 2025-26 es de 26,6 millones de dólares. Conocido como “Scary Terry” por su rendimiento en playoffs, el base acumula 13,9 puntos por partido de promedio en su carrera, con un 42% de acierto en tiros de campo y más de 160 millones de dólares en ganancias.

Apuestas irregulares bajo sospecha

En marzo de 2023, la NBA detectó apuestas inusuales sobre el desempeño de Rozier en dos encuentros disputados con los Hornets. Aunque la liga lo exoneró de irregularidades, su abogado, Jim Trusty, declaró a Front Office Sports en julio que el jugador aún no ha sido liberado oficialmente por el gobierno federal.

“Las investigaciones federales pueden tardar años en completarse, y el gobierno rara vez notifica al sujeto si ha sido absuelto o no”, explicó Trusty.

Hasta el momento, ni la NBA, ni los Miami Heat, ni los Portland Trail Blazers han emitido comentarios oficiales sobre los arrestos.

