lunes 20  de  julio 2026
Fútbol

Scaloni pone en duda su continuidad tras perder la final del Mundial

Lionel Scaloni sembró dudas sobre su continuidad como seleccionador de Argentina tras perder la final del Mundial 2026 ante España. El técnico anunció que reflexionará sobre su futuro al finalizar su contrato

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, reacciona durante la ceremonia de entrega del trofeo al término de la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina, celebrada en el estadio New York/New Jersey de East Rutherford el 19 de julio de 2026.&nbsp;

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, reacciona durante la ceremonia de entrega del trofeo al término de la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina, celebrada en el estadio New York/New Jersey de East Rutherford el 19 de julio de 2026. 

Paul ELLIS / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, dejó en el aire su continuidad al frente de la Albiceleste luego de la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 disputada en el MetLife Stadium de East Rutherford.

Aunque su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se extiende hasta diciembre y existía un acuerdo de palabra para renovarlo hasta después del Mundial de 2030, el técnico de 48 años confesó que necesita tiempo para decidir su futuro.

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"Ya tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar, porque no sé si se puede hacer algo tan grande como esto", declaró Scaloni en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Visiblemente emocionado, el entrenador rompió en llanto mientras agradecía el respaldo del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien apostó por él en 2018 pese a su falta de experiencia como director técnico. Los periodistas presentes respondieron con un aplauso en señal de reconocimiento.

Durante su exitoso ciclo, Scaloni condujo a Argentina a conquistar el Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, además de la Finalissima de 2022. En Norteamérica 2026 llevó nuevamente a la Albiceleste hasta la final, aunque esta vez cayó ante una sólida selección española.

"Hemos intentado hasta el último momento dar al máximo como cuerpo técnico y jugadores. Creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo", expresó.

El entrenador admitió que dirigir a Argentina ha sido un sueño cumplido, pero reconoció que para continuar necesita encontrar nuevas motivaciones y reconstruir un grupo competitivo.

"Para seguir se necesita un montón de cosas, sobre todo volver a resetear y formar un grupo como este, que difícilmente se volverá a formar, y me duele en el alma", afirmó entre lágrimas.

La conferencia terminó antes de lo previsto debido a la profunda emoción de Scaloni, cuya continuidad al frente de la selección argentina queda ahora envuelta en incertidumbre tras el subcampeonato mundial.

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