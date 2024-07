El futuro de Messi importa a todos, ¿llegará a su “Último Baile” en el Mundial del 2026?

Se trata del futbolista que genera más ganancias, más expectativas y más atención. Su presencia no solo es una promoción para el deporte sino también como profesional dedicado y como hombre de familia, que da el mejor ejemplo a los niños y a los jóvenes.

Con todo lo que significa y aporta Messi no se escapa de tener un temible enemigo: las lesiones. Lo acosan, lo mortifican, le impiden desenvolverse a su máximo nivel.

Lionel Messi (58).jpg Lionel Messi, delantero del Inter Miami, saluda mientras camina fuera del campo después de recibir un reconocimiento por los 45 trofeos de su carrera, previo al inicio del partido de fútbol en contra del Chicago Fire, el sábado 20 de julio de 2024, en Fort Lauderdale, Florida. AP Foto/Lynne Sladky

“Messi sí tiene ganas de llegar al Mundial, no falta tanto, solo dos años”, comentó el prestigioso periodista argentino Jorge Barraza. “El problema son sus lesiones. Ya tiene 37 años y todos los jugadores de esta edad contra lo que luchan es contra las lesiones. El único de esa edad que no se lesiona es Cristiano Ronaldo, pero se volvió duro, sin reacción y sin reflejos. Viene con la edad. En el caso de Messi sí tiene los reflejos y la lucidez futbolística y mental, pero se está lesionando mucho, problemas musculares. Eso retrasa todo. Juega dos partidos y se lesiona. Hay que ver”.

En cuartos de final de la Copa América, Messi se lesionó del aductor derecho en el partido contra Ecuador. En la final ganada a Colombia sufrió una lesión en el ligamento del tobillo derecho.

“Sobre Leo [Messi] veremos cómo sigue”, expresó el entrenador del Inter Miami Gerardo Martino, tras la victoria 2-1 sin el astro sobre el Fire de Chicago, el sábado anterior. “A fines de agosto debemos tener el plantel completo [incluido Messi]”.

Es poco probable que el crack juegue en las próximas dos fechas de las eliminatorias mundialistas sudamericanas, que se reanudan el 5 de septiembre. Ese día, en el estadio Monumental de River Plate en Buenos Aires, Argentina recibirá a Chile. Cinco días después, en Barranquilla, la albiceleste visitará a Colombia.

Quizás, Messi viaje con la selección argentina pero sería temerario ponerlo en acción en partidos que se jugarán al borde del reglamento y el crack debe ser llevado con cuidado después de dos lesiones consecutivas.

Con la clasificación encaminada, Argentina piensa más en la Finalissima, que disputará contra España en junio del próximo año, y sobre todo en el 2026, como lo dicen todos los críticos.

“Lionel Messi tendrá 39 años durante el próximo Mundial, pero con el torneo tan cerca es imposible imaginar que el capitán de Argentina pondrá fin a su carrera antes del 2026”, escribió el portal de ESPN de Argentina. “Ha tenido éxito en su traslado a la MLS con el Inter Miami, y los próximos dos años servirán para prepararse de cara a su proverbial ‘Último Baile’ en el Mundial”.

El contrato de Messi con el Inter Miami, valorizado entre 50 y 60 millones de dólares, es hasta el fin de la temporada del 2025. El portal de The New York Times, The Athletic, afirmó que el acuerdo tiene una opción para ampliarlo por una temporada más hasta el fin del 2026.

Cuando llegue el retiro, Messi tendrá la opción de ser copropietario del Inter Miami.

Alargar la carrera de Messi implica sacrificios. No podrá jugar todos los partidos, por ejemplo la League’s Cup, que disputan los 29 equipos de la MLS y los 18 de la Liga Mexicana. De la misma manera, Martino lo va a dosificar para que llegue entero a los playoffs de la liga estadounidense y con la albiceleste todo tendrá que ser muy bien administrado.

También entrará en la balanza la posibilidad que Messi juegue la mayoría de sus partidos en los 30 minutos finales. De esa manera enfrentará a rivales con 60 minutos de desgaste. Esta situación seguramente será muy difícil que Messi la acepte pues siempre quiere jugar desde el arranque.

En el Mundial de Italia 1990, el camerunés Roger Milla con 38 años de edad ingresaba en el segundo tiempo y con cuatro goles anotados ayudó a su escuadra a clasificarse a cuartos de final.

Messi puede tener un papel similar

“Si hace un buen descanso, tras volver al Inter Miami y terminar el año, y luego una buena pretemporada que le permita jugar sin problemas, bueno, tendrá continuidad”, agregó Barraza. “Si llega o no al Mundial 2026, la respuesta la darán las lesiones. Y si llega igual con lesión, juego, lesión, juego, tendrá que prepararse un mes o dos antes y no jugar con el Inter Miami ni con nadie, prepararse exclusivamente para el Mundial. Si eso ocurre será la súper estrella del Mundial. Además se convertirá en el primer hombre en la historia en jugar seis mundiales”

El portugués Cristiano Ronaldo, si llega al mundial de 2026, también sumaría su sexta participación.

Scaloni, por su parte, se muestra optimista sobre la posibilidad que Messi los acompañe en la cita máxima del balón.

“Creo que sí estará en el Mundial 2026, pero dependerá mucho de lo que él quiera”, precisó el estratega de los albicelestes. “Esto depende de lo que vaya pasando en el tiempo, de que se sienta bien. Las puertas estarán siempre abiertas. Para nosotros sería bueno”.