El golpe definitivo para el Manchester City y Guardiola

Hasta 2012 no se habían enfrentado nunca por Champions League. A partir de ahí se han visto las caras en siete temporadas.

El balance es bastante apretado, en 14 encuentros fueron 6 victorias de los merengues, 4 de los citizens y 4 empates. Los de Madrid marcaron 28 goles, mientras que los de Manchester convirtieron 27. Este es el historial su historial de enfrentamientos. Así que, la reciente derrota de los dirigidos por Carlo Ancelotti a Guardiola, no era sorpresa, pero si un golpe de realidad para determinar lo que le toca hacer al City a partir de ahora.

Kylian Mbappé (29).jpg El atacante francés Kylian Mbappé, del Real Madrid, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo en un partido contra el Manchester City, el 19 de febrero de 2025. AFP

Con un ‘hat trick’ del Kylian Mbappé, el equipo de Ancelotti zarandea y reduce al de Guardiola, el último gran antagonista, con un partido de enorme dominio resuelto con un resultado corto. No solo es una simple eliminación, una derrota con la contundencia de la noche del miércoles, obliga al City sentarse a pensar lo que debe resolver para remediar la terrible temporada que atraviesa.

Posibles causas del mal año del Manchester City

Los medios ingleses reaccionaron a la victoria del Real Madrid contra el Manchester City alabando a Kylian Mbappé e insistiendo en la superioridad de los blancos en la eliminatoria: "Todo el mundo pensaba que esto sería un test para el Real Madrid, pero no ha tenido que poner ni la segunda marcha".

El City, que ha perdido trece de sus últimos 26 partidos, cayó por 3-1 en el Santiago Bernabéu y fue eliminado en dieciseisavos de final de la Liga de Campeones por primera vez desde que llegó Pep Guardiola.

Ahora, desde que el City saltó al campo, se vio en el once inicial que la principal carta ofensiva (Erling Haaland) no estaba alineado, lo que obligó a dejar el trabajo al recién contratado Omar Marmoush. Quedó claro que el egipcio no es ni cerca lo que representa el atacante noruego. Si bien es cierto que anotó tres goles en la jornada anterior de la Premier League ante el Newcastle, un juego de la magnitud del Real Madrid quedó diezmado.

Si Haaland no está, al parecer no existe ataque para el City. Eso es un punto clave para entender que necesitan más opciones por si falta la estrella noruega.

Según las estadísticas, la edad media del Manchester City ronda en 29, lo que supone está bien para mantener un nivel alto por varios años. Sin embargo, las principales figuras del esquema de Guardiola no están en ese rango. Ilkay Gundogan (34), Kevin De Bruyne (33) o Ederson (31) necesitan un reemplazo. Mientras que equipos como el FC Barcelona apuestan a amarrar desde jovenes a sus perlas, algo que supone les dará años de frutos.

Picsart_25-02-14_19-14-18-064.jpg El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, controla el balón y ahora piensa en su próximo duelo en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid AFP

Guardiola no se esconde

Pep Guardiola daba al Manchester City, en la previa del partido de playoff de la Champions League ante el Real Madrid, disputado en el Santiago Bernabéu, un "1%" de posibilidades de ganar y muchos se lo tomaron a broma. Pero lo cierto es que, al final, el entrenador catalán pareció tener la razón.

El plan de Guardiola ya es superado por equipos de Inglaterra y Europa, no tiene contundencia y cada ficha que mueve parece no ser la indicada. Esto presume que su tiempo podría estar agotándose.

"Las cosas no son eternas, hay jugadores que tienen una edad. En Premier hemos estado estos años ganando, en Champions estando ahí", dijo Guardiola que ya están sentados revisando lo que deben mejorar.

Rio Ferdinand, leyenda del Manchester United y de la selección inglesa y comentarista en la misma cadena, continuó: "Es la primera vez que veo a Guardiola deseando que llegara el pitido final. Es un equipo sin ninguna confianza y del que solo puedo preguntarme, ¿qué va a hacer el resto de la temporada?".

"Hemos sido un equipo cojonudo y este año por muchísimas razones no somos. Hemos conseguido algo único en nuestro país y en Europa, hemos ganado una vez y hemos estado ahí muchas veces. Decisiones a tomar a nivel de equipo y de todos y ahora a clasificarnos entre los cuatro o cinco primeros para volver", describió el entrenador del City.

El Manchester City atraviesa una incertidumbre de si podrá continuar en la Primera División, tras el escándalo por gastar demás en contrataciones, sin reflejar la cantidad exacta. Ahora, si eso se convierte en un problema mayor ¿Cómo podrán contratar nuevas estrellas que permitan crear un nuevo City? Lo cierto, es que las horas se vuelven turbias para Guardiola en un equipo que le dio el poder de decidir todo.