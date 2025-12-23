martes 23  de  diciembre 2025
El Inter Miami de Messi se interesa por Giovani Lo Celso y sigue de cerca su situación en el Betis

El Betis estudia la salida de Giovani Lo Celso en el mercado de enero. El Inter Miami de Messi aparece como posible destino y Pellegrini analiza el futuro del equipo.

Lionel Messi y Giovani Lo Celso de Argentina reaccionan durante el partido amistoso internacional entre Puerto Rico y Argentina en el Chase Stadium el 14 de octubre de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.&nbsp;

Megan Briggs/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Inter Miami continúa explorando el mercado internacional con la mirada puesta en reforzar su plantilla de cara a la temporada 2026 y el Mundial que se disputará en Estados Unidos. En ese contexto, el club de la MLS, liderado por Lionel Messi, ha mostrado un fuerte interés en Giovani Lo Celso, futbolista del Real Betis Balompié, cuyo futuro podría resolverse en el próximo mercado de invierno.

Lo Celso, una oportunidad de mercado para Inter Miami

El mediocampista argentino atraviesa un tramo irregular de temporada en el Betis, condicionado por dos lesiones musculares consecutivas que han limitado su continuidad. En los últimos cuatro partidos, apenas ha sumado 83 minutos, situación que ha abierto la puerta a un posible cambio de aires en enero.

Según ha informado El Correo de Andalucía, el Betis estaría dispuesto a negociar la salida de Lo Celso por una cifra cercana a los 5 millones de euros, operación que permitiría al club andaluz cubrir la amortización pendiente de su fichaje y liberar una ficha salarial superior a los 5 millones de euros anuales. Una circunstancia que convierte al argentino en una opción atractiva y asumible para el Inter Miami.

Reencuentro con Messi y De Paul en Miami

La llegada de Lo Celso supondría un nuevo refuerzo argentino para el proyecto deportivo del Inter Miami, donde ya militan Lionel Messi y Rodrigo De Paul. El rosarino encajaría en un entorno familiar, compartiendo vestuario con compañeros de selección y preparándose en territorio estadounidense para defender el título mundial conquistado en Catar 2022.

Además del factor deportivo, el fichaje tendría un fuerte impacto mediático y estratégico para la MLS, consolidando al Inter Miami como uno de los principales polos de atracción del fútbol sudamericano en Norteamérica.

Pellegrini confirma que Lo Celso está disponible

Desde Sevilla, Manuel Pellegrini ha querido rebajar la especulación sobre el estado físico del futbolista, asegurando que está en condiciones de competir mientras siga formando parte del plantel bético:

“Gio Lo Celso está citado y cuando está citado está en condiciones de jugar. Ha tenido lesiones musculares que lo han limitado, pero lo veo cada vez mejor, con más intensidad y totalmente involucrado en el proyecto”.

El mercado de enero, clave para ambas partes

Mientras el Inter Miami analiza movimientos que fortalezcan su plantilla de cara al nuevo ciclo mundialista, el Betis contempla el mercado con cautela. Pellegrini dejó claro que cualquier operación deberá servir para mejorar al equipo:

“Para que llegue alguien tiene que salir. En enero siempre hay sorpresas y ojalá que sea para mejorar”.

En las próximas semanas, el nombre de Giovani Lo Celso podría convertirse en uno de los focos del mercado internacional, con el Inter Miami atento a una oportunidad que le permitiría sumar talento, experiencia internacional y química argentina a su proyecto.

