domingo 5  de  octubre 2025
El Manchester City vuelve a perder a Rodri por lesion

El centrocampista español Rodri salió lesionado al inicio del partido del Manchester City contra el Brentford

El centrocampista español #16 del Manchester City, Rodri, abandona el campo tras lesionarse durante el partido de la Premier League inglesa entre el Brentford y el Manchester City en el Gtech Community Stadium de Londres, el 5 de octubre de 2025.

Adrian Dennis / AFP

Adrian Dennis / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El centrocampista español Rodri salió lesionado al inicio del partido del Manchester City contra el Brentford, este domingo, un nuevo contratiempo físico para el Balón de Oro 2024 justo antes de la concentración de la Roja para los partidos de clasificación al Mundial 2026.

El jugador de 29 años se perdió casi toda la temporada pasada debido a una grave lesión en la rodilla derecha.

El rabino Daniel Walker (3.a izq.) se encuentra entre agentes de policía armados mientras conversan con miembros de la comunidad judía frente a la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall, al norte de Manchester, el 2 de octubre de 2025, tras un ataque en la sinagoga.   
Dos asesinados en ataque a sinagoga en Mánchester en que también murió el presunto autor
El entrenador en jefe Mike McDaniel de los Miami Dolphins observa el tercer cuarto contra los Carolina Panthers en el partido en el Bank of America Stadium el 5 de octubre de 2025 en Charlotte, Carolina del Norte. 
Los Miami Dolphins desperdician una ventaja de 17 puntos y caen ante los Panthers

Según las imágenes, este domingo sufrió una lesión muscular en el Gtech Community Stadium.

Desconsolado, se sentó en el césped antes de dirigirse al vestuario (minuto 22), sustituido por su compatriota Nico González.

"Lo que te puedo decir es que Rodri no puede jugar los 90 minutos de cada partido", decía Guardiola en la previa.

España, vigente campeona europea, se enfrenta a Georgia y Bulgaria en las eliminatorias para el Mundial 2026.

FUENTE: AFP

