El Manchester City vuelve a perder a Rodri por lesion

El centrocampista español #16 del Manchester City, Rodri, abandona el campo tras lesionarse durante el partido de la Premier League inglesa entre el Brentford y el Manchester City en el Gtech Community Stadium de Londres, el 5 de octubre de 2025.

El centrocampista español Rodri salió lesionado al inicio del partido del Manchester City contra el Brentford , este domingo, un nuevo contratiempo físico para el Balón de Oro 2024 justo antes de la concentración de la Roja para los partidos de clasificación al Mundial 2026 .

El jugador de 29 años se perdió casi toda la temporada pasada debido a una grave lesión en la rodilla derecha.

Según las imágenes, este domingo sufrió una lesión muscular en el Gtech Community Stadium.

Desconsolado, se sentó en el césped antes de dirigirse al vestuario (minuto 22), sustituido por su compatriota Nico González.

"Lo que te puedo decir es que Rodri no puede jugar los 90 minutos de cada partido", decía Guardiola en la previa.

España, vigente campeona europea, se enfrenta a Georgia y Bulgaria en las eliminatorias para el Mundial 2026.

