Le niegan a Kristi Noem el acceso a baño en edificio público de Illinois: "Es una vergüenza"

CHICAGO.- La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem , denunció este viernes, 3 de octubre, que a ella y a su equipo se les negó el acceso a un edificio gubernamental en Broadview, un suburbio de Chicago, cuando intentaban detenerse para usar el baño, en medio de fuertes protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La situación, ampliamente difundida en redes sociales, se suma a la creciente disputa política entre la administración de Donald Trump y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker .

En una publicación en X, Noem criticó duramente al gobernador. "Estábamos parando para ir al baño. Este es un edificio público. La Villa de Broadview recibe al menos un millón de dólares en fondos federales cada año. Así es como J.B. Pritzker y sus compinches tratan a nuestras fuerzas del orden. Es una vergüenza", escribió.

My team and I were just blocked from accessing the Village of Broadview Municipal Building in Illinois. We were stopping for a quick bathroom break. This is a public building. The Village of Broadview receives at least $1 million in federal funding every year.

This is how JB…



— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) October 3, 2025

"Es una locura"

Un video muestra a Noem solicitando acceso al edificio municipal junto a su personal, a lo que un empleado responde desde adentro: "¡No, no puedes!". La secretaria, sorprendida, se retiró sin incidentes.

El portavoz de Broadview, David Ormsby, aseguró que la visita de Noem fue inesperada y que buscaba reunirse con la alcaldesa Katrina Thompson, quien no se encontraba en el lugar. Thompson, más tarde, se dirigió a las instalaciones de ICE para pedir el retiro de una valla levantada en el perímetro, aunque no pudo reunirse con la funcionaria del DHS.

Sin embargo, desde la agencia federal rechazaron esa explicación. "Ella no pidió una reunión. Pidió usar el baño. Esto es una locura", declaró a Fox News Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS.

El episodio ocurrió mientras manifestantes se enfrentaban con agentes federales frente al centro de procesamiento de ICE en Broadview. De acuerdo con Fox News, las fuerzas del orden arrestaron a más de una docena de personas luego de que dispersara a la multitud, que intentaba bloquear operaciones migratorias.

Choque entre Noem y Pritzker

El gobernador Pritzker acusó a Noem de emplear tácticas de "mano dura" que, según él, violan derechos y traumatizan a familias migrantes.

"Illinois no es una zona de guerra; es un estado soberano donde nuestra gente merece derechos, respeto y respuestas", dijo en un comunicado, añadiendo que la secretaria "ya no debería poder entrar al estado sin rendir cuentas públicamente".

Desde el DHS respondieron con dureza. "Crezcan y empiecen a proteger a la gente de su propio estado", replicó McLaughlin, acusando a Pritzker de fallar en la seguridad pública y de permitir que "delincuentes extranjeros ilegales violentos" aterroricen comunidades en Illinois.

Chicago, we're here for you. pic.twitter.com/BZdLgNfiqu — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) October 4, 2025

FUENTE: Con información de Fox News / redes sociales