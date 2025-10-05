George Russell gana el GP de Singapur desde la pole y McLaren celebra su segundo título consecutivo

El piloto británico de Mercedes, George Russell, celebra su victoria tras la carrera nocturna del Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur en el circuito urbano de Marina Bay, Singapur, el 5 de octubre de 2025.

El piloto británico George Russell (Mercedes) convirtió su pole position en una sólida victoria en el Gran Premio de Singapur 2025 , sumando así el quinto triunfo de su carrera en la Fórmula 1.

A diferencia de lo ocurrido en 2023, cuando un error en las últimas vueltas lo dejó fuera de carrera, Russell mostró un control absoluto de principio a fin. Sereno y preciso, mantuvo el ritmo constante que le permitió dominar en el complicado trazado urbano de Marina Bay.

Fútbol Sevilla pasa por encima del Barcelona en una noche para el recuerdo

Fútbol Americano Los Miami Dolphins desperdician una ventaja de 17 puntos y caen ante los Panthers

Toto Wolff, director del equipo Mercedes, elogió el desempeño de su piloto:

“George, hoy estuvo genial. La combinación de piloto y coche fue perfecta”

AFP__20251004__77PF9N7__v1__MidRes__AutoPrixF1SinQualifying El piloto británico de Mercedes, George Russell, celebra la pole position tras la sesión de clasificación para la carrera nocturna del Gran Premio de Fórmula Uno de Singapur en el circuito urbano de Marina Bay, en Singapur, el 4 de octubre de 2025. Lillian SUWANRUMPHA / AFP

McLaren asegura el bicampeonato de constructores

Aunque la victoria fue para Mercedes, la gran celebración del día llegó desde los boxes de McLaren, que consiguió su segundo título consecutivo de constructores gracias al tercer puesto de McLaren

El resultado consolida la regularidad de la escudería de Woking, que a falta de seis carreras ya no puede ser alcanzada por sus rivales. Este doble podio parcial reafirma el excelente nivel técnico y estratégico del equipo liderado por Andrea Stella.

Verstappen, bajo presión en el campeonato de pilotos

Por su parte, Max Verstappen (Red Bull) tuvo que luchar intensamente para contener el ritmo de los McLaren. El neerlandés mantiene su ventaja, pero el panorama del campeonato se ajusta: ahora está 41 puntos por delante de Lando Norris, mientras que Oscar Piastri se mantiene a 22 puntos de su compañero británico.

Con seis grandes premios por disputarse, la batalla por el título de pilotos promete emociones fuertes hasta el final de la temporada